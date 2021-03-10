  • 20°C
香港時間 : 2021310日 (三) 11:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】主流民意反對 海外旅客難親身觀賽

環球社會熱點 11:39 2021/03/10

分享：

受全球新冠肺炎疫情影響，原定於2020年夏天舉行的東京奧運延期至今年舉辦。路透社及共同社引述日本政府消息人士指，由於新冠肺炎疫情尚未完全遏止，擬決定今年舉辦的東京奧運及殘奧會不設海外觀眾進場觀賞賽事，最快下周有具體決定。

禁觀眾唱歌叫口號 運動員需交首14日行程 【下一頁】

日本東京奧運因疫情而延期至今年7月23日至8月8日舉行，而殘奧會順延至8月24日至9月5日。日本首相菅義偉早前曾表示，最遲於3月底前落實及決定東京奧運的相關細節，包括是否只限日本觀眾進場，禁止海外旅客觀看賽事。

路透社引述政府消息人士指，政府考慮鑑於公眾對新冠肺炎關注，以及有更多國家發現變種新冠病毒株，使海外旅客帶來的感染風險增加，因此打算禁止外國旅客進場觀賞奧運賽事。

森喜朗辭任奧組委主席 稱女性太多嘢講捱轟  【下一頁】

日本共同社亦報道指，由於奧運不接納海外觀眾，奧組委將會陸續替海外旅客進行退票工作。同時，共同社周二亦報道指，3月25日的傳遞火炬開幕儀式亦會在沒有觀眾的情況下進行。報道指，政府最快下週再次舉行磋商，進行最終決定。

此外，報道引述亦政府官員指，東京奧運組委會決定開幕儀式將於福島縣東北部以閉門形式舉行，僅限相關人士及受邀嘉賓出席，避免大批群體聚集帶來感染風險。

日媒於本周進行的民意調查顯示，77%的日本人反對讓海外旅客進場觀賞奧運賽事，只有18%人贊成。此外，有48%日本人更表示反對讓所有觀眾進場。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【國會暴亂】奧運金牌得主被控 曾為菲比斯隊友 （多圖）
2021/01/14
【國會暴亂】奧運金牌得主被控 曾為菲比斯隊友 （多圖）
【東京奧運】英媒指日本認定搞唔成 菅義偉澄清正為奧運作準備
2021/01/22
【東京奧運】英媒指日本認定搞唔成 菅義偉澄清正為奧運作準備
【東京奧運】禁觀眾唱歌叫口號 運動員需交首14日行程
2021/02/04
【東京奧運】禁觀眾唱歌叫口號 運動員需交首14日行程
【東京奧運】森喜朗辭任奧組委主席 稱女性太多嘢講捱轟
2021/02/14
【東京奧運】森喜朗辭任奧組委主席 稱女性太多嘢講捱轟
美國奧運女子體操隊前教練被控性侵 出庭前自殺身亡
2021/02/26
美國奧運女子體操隊前教練被控性侵 出庭前自殺身亡
傳染病 疫情 奧運會 傷殘奧運 菅義偉 民意調查 福島 日本 東京 路透社

下一篇文章

【英國王室】英女王打破沉默 閉門解決種族歧視問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診
已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月10日 時間11:00）
【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
【英國王室】名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控
哈利梅根訪問震撼蔓延 澳洲可能脫離英聯邦
哈利梅根訪問震撼蔓延 澳洲可能脫離英聯邦
梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯）
梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯）
【新冠疫苗】南韓增至13死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）
【新冠疫苗】南韓增至13死 各地接種後死亡個案一覽（不斷更新）