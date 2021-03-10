【東京奧運】主流民意反對 海外旅客難親身觀賽

受全球新冠肺炎疫情影響，原定於2020年夏天舉行的東京奧運延期至今年舉辦。路透社及共同社引述日本政府消息人士指，由於新冠肺炎疫情尚未完全遏止，擬決定今年舉辦的東京奧運及殘奧會不設海外觀眾進場觀賞賽事，最快下周有具體決定。

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日本東京奧運因疫情而延期至今年7月23日至8月8日舉行，而殘奧會順延至8月24日至9月5日。日本首相菅義偉早前曾表示，最遲於3月底前落實及決定東京奧運的相關細節，包括是否只限日本觀眾進場，禁止海外旅客觀看賽事。

路透社引述政府消息人士指，政府考慮鑑於公眾對新冠肺炎關注，以及有更多國家發現變種新冠病毒株，使海外旅客帶來的感染風險增加，因此打算禁止外國旅客進場觀賞奧運賽事。

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日本共同社亦報道指，由於奧運不接納海外觀眾，奧組委將會陸續替海外旅客進行退票工作。同時，共同社周二亦報道指，3月25日的傳遞火炬開幕儀式亦會在沒有觀眾的情況下進行。報道指，政府最快下週再次舉行磋商，進行最終決定。

此外，報道引述亦政府官員指，東京奧運組委會決定開幕儀式將於福島縣東北部以閉門形式舉行，僅限相關人士及受邀嘉賓出席，避免大批群體聚集帶來感染風險。

日媒於本周進行的民意調查顯示，77%的日本人反對讓海外旅客進場觀賞奧運賽事，只有18%人贊成。此外，有48%日本人更表示反對讓所有觀眾進場。

責任編輯：郭麗明