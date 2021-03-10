拜登任內首次印太四方對話 商討新冠肺炎威脅等議題

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，積極與外國盟友修補關係，改變前總統特朗普（Donald Trump）的對外政策方針。美國白宮周二（9日）公布，總統拜登將在周五（12日）首度與印度﹑日本及澳洲的領袖舉行視像會議，商討全球多項重點議題，包括新冠肺炎疫情。

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白宮發言人普薩基（Jen Psaki）表示，是次四國會談將討論新冠肺炎疫情的威脅﹑經貿合作及氣候危機等多項全球議題。一名美國政府官員透露，今次會談有望四國在印太局勢的恆常外交交流，預計會後將公布財政協議，提升印度新冠疫苗的生產力，以加速新冠疫苗接種及對抗新冠肺炎變種病毒。

印度外長指出，四國領袖會就區域及全球議題達成共識，並交流如何打造自由﹑開放及緊密的印太區域關係。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）則表示，會談亦會聚焦在區域安全及氣候轉變上。

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有分析指，中國迅速發展令印日澳三國感「直接受挑戰」（directly challenged），而拜登亦希望聯合三國，應對中國急速冒升的軍事及經濟實力，因而促成今次的四方對話。

責任編輯：吳漢培