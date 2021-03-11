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【國泰業績】國泰去年虧損216億元、月燒逾13億現金　股價反升近半成

股市 10:09 2021/03/11

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國泰去年虧損216億元　2021年客運運力預期未減

國泰航空 （00293） 昨日公布業績，國泰航空集團2020年全年虧損216億元，為歷來最大虧損，較2019年盈利16.9億元大幅惡化，也較券商預期為差。國泰航空去年總收入469億元，按年減56%，當中客運服務收入跌84%至119.5億元，而貨運服務收入反升17%至279億元。綜合券商預期，國泰去年虧損金額預計達157億至215億元，平均預期為196億元，相當於每股虧損約4元。

國泰股價今日（11日）造好，現升4.8%，報7.4元，成交額5987萬元。

國泰CEO籲同事打疫苗 無法保證不裁員、不減薪，可見【下一頁】

若果單計國泰航空和國泰港龍，核心業務去年虧損174億元，而前一年賺2.41億元。香港快運去年虧損就由2.46億元擴大至17.2億元。

在特殊支出方面，國泰去年為機隊減值支出28億元，在國泰航空飲食服務和雅潔洗衣共減值11.8億元，燃油對沖虧損也達30億元。

國泰在2020年底無限制用途流動資金為286億元，去年重組後每月現金消耗10億至15億元，但因應港府於2月突然要求機組人員強制隔離檢疫，國泰預計每月現金消耗增加3億至4億元，相當於每月燒錢13億至19億元。國泰於今年已額外發行67.4億元可換股債券。

國泰燃油對沖虧損30億、上半年燃油對沖比率逾100% 有望延收波音777X，可見【下一頁】

客運運力預測未有調整

國泰航空去年年底表明，預期今年上半年運作的可載客量將遠低於疫情前可載客量25%，而假設2021年夏季各主要市場已廣泛接種有效疫苗，下半年業務將會有所改善，全年整體可載客量將遠低於50%。

國泰航空稱，有關聲明至今仍然大致有效，各主要市場推出疫苗接種計劃與未來會否放寬旅遊限制的關係仍存在很大的不確定性，現時難以預測。

國泰航空料下半年虧損遠超上半年，可見【下一頁】

因應第四波疫情，國泰現時運力恢復較去年重組時估計有所落後，管理層對前景和成本控制將成業績重點。

國泰2020年全年客運量按年大跌87%，自3月起每月客運量按年跌逾9成，今年1月客運按年仍跌99%。貨運方面，以重量計，國泰去年貨運量按年跌34%，以反映營運水平的貨物及郵件收入噸千米數，則跌26.5%，今年1月貨運量按年仍跌28%。

國泰執行機組人員49天閉環式工作周期 2月僅餘16個航點，可見【下一頁】

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港股 國泰航空 國泰航空（00293）

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