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專家福西警告 美國或再現新一波疫情高峰

環球社會熱點 11:06 2021/03/10

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美國白宮首席醫學顧問福西警告,美國隨時再出現新一波疫情高峰。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國正大規模為民眾接種新冠疫苗，美國近期的疫情有緩和跡象。但美國白宮首席醫學顧問福西指出，美國的新冠肺炎確診個案跌幅有收窄的趨勢，警告美國隨時再出現新一波疫情高峰。

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福西（Anthony Fauci）周二（9日）表示，美國的新冠肺炎確診個案自今年1月呈現跌幅，但他認為跌幅目前似乎正收窄。福西警告隨著跌幅收窄，美國疫情或會停滯於一個不能接受的高水平（plateau again at an unacceptably high level）。

根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的7天平均數據，美國過去一周平均每天錄得5.81萬宗新個案，及1,560宗確診死亡個案。美國的確診個案在過去一年呈上升趨勢，但之前曾經短暫回落並步入平穩期。

但福西等專家憂慮，隨著傳播力高的新變種病毒持續傳播，加上部分州放寬口罩令等限制措施，或會於短期内逆轉疫情回落的趨勢。

福西呼籲美國人應繼續佩戴口罩、遵守社交距離指引和接種疫苗。他又表示美國當局正在評估，美國紐約出現的新變種病毒株B.1.526。

責任編輯：鄭錦玲

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