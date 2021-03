專家福西警告 美國或再現新一波疫情高峰

▲ 美國白宮首席醫學顧問福西警告,美國隨時再出現新一波疫情高峰。

新冠肺炎疫情全球大流行,美國正大規模為民眾接種新冠疫苗,美國近期的疫情有緩和跡象。但美國白宮首席醫學顧問福西指出,美國的新冠肺炎確診個案跌幅有收窄的趨勢,警告美國隨時再出現新一波疫情高峰。

福西(Anthony Fauci)周二(9日)表示,美國的新冠肺炎確診個案自今年1月呈現跌幅,但他認為跌幅目前似乎正收窄。福西警告隨著跌幅收窄,美國疫情或會停滯於一個不能接受的高水平(plateau again at an unacceptably high level)。

根據約翰霍普金斯大學(John Hopkins University)的7天平均數據,美國過去一周平均每天錄得5.81萬宗新個案,及1,560宗確診死亡個案。美國的確診個案在過去一年呈上升趨勢,但之前曾經短暫回落並步入平穩期。

但福西等專家憂慮,隨著傳播力高的新變種病毒持續傳播,加上部分州放寬口罩令等限制措施,或會於短期内逆轉疫情回落的趨勢。

福西呼籲美國人應繼續佩戴口罩、遵守社交距離指引和接種疫苗。他又表示美國當局正在評估,美國紐約出現的新變種病毒株B.1.526。

