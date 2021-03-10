【港股市況】恒生指數午後升幅收窄、科指反彈近3%　小米午後轉跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

納指報復式反彈3.7%，港股承接美股升勢高開。恒生指數高開482點，開報29255點，惟金融股受壓，拖累大市升勢，港股早段一度倒跌，恒生指數半日升130點，報28904點，成交1134億元。科指升3.6%，報8351點。美團 （03690） 、快手科技 （01024） 升逾6%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 逆市跌逾2%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

內媒：京滬大型保險機構否認近日出現大量贖回潮

即市走勢︰

【13：23】港股午後一度再轉跌，恒生指數最新升約30點，於28800點水平。

【13：14】信義玻璃 （00868） 股價升一成，高見24.2元。據聯交所資料，信義玻璃主席李賢義於周一（8日）增持公司50萬股或0.01%，每股平均價21.8元，涉資1090萬元，最新持股量增至22.8%。

【13：12】小米 （01810） 午後再轉跌0.5%，報21.85元。

【13：12】大市升幅收窄至約10點，至28800點以下水平。科指升2.9%，報8294點。

【13：08】藥明生物 （02269） 股價升逾5%，高見89.2元。

【大行報告】藥明生物彈6% 大和：現撈底機會、最佳防守

【13：04】大市升幅收窄至不足50點，報28820點。

【13：00】國泰 （00293） 績後跌0.6%，低見7.02元。

【13：00】港股午後初段升約170點，報28944點。

石SIR今日推介光大環境

【12：46】國泰燃油對沖虧損30億、上半年燃油對沖比率逾100% 有望延收波音777X

【12：27】野村首予快手「買入」評級 目標價333元、潛在升幅約15%

【12：05】國泰去年虧損216億元 2021年客運運力預期未減

【12：00】恒生指數半日升130點，報28904點，成交1134億元。科指升3.6%，報8351點。美團 （03690） 、快手科技 （01024） 升逾6%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%。金融股受壓，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 逆市跌逾2%。

【恒生科指】恒科指數彈4% 科技股集體回勇、惟未能抵消近月跌幅

【11：36】港股中午收市前升約149點，報28922點，未能企穩二萬九；科指升3.9%，報8380點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升0.7%；深證升1.5%；創業板指升近3%。

【11：28】恒騰 （00136） 升逾11%，高見9.82元。好，李煥英》宣布密鑰延期，將延長上映至4月11日。

【11：17】招商局港口 （00144） 升逾4%，破頂高見12.66元。

【11：12】大市最新回升至29000點水平，現於相關水平爭持。

【11：09】舜宇光學飈逾7% 2月手機鏡頭出貨量按年升逾3成

【11：04】港股最新升約200點，報28973點，科指升近4%，報8384點。

【11：04】國泰績前股價靠穩 去年虧損料近200億元

【11：04】美國十年債息回落 銀行股普遍受壓、滙豐曾跌4%

【10：57】自動系統 （00771） 升6%，高見1.62元。

【10：48】大市反覆升112點，報28885點。科指升3.5%，報8348點。

【10：47】中國稀土 （00769） 升逾7%，高見1.15元。

【10：38】ATMX中，小米 （01810） 倒跌0.2%，低見21.85元。富時羅素會在3月12日起從全球指數指標，剔除小米。標普道瓊指數（S&P Dow Jones）則於3月15日開市前，將從指數中剔除小米。

【美國制裁】小米遭標普道瓊斯、富時羅素剔出國際指數

【10：34】美團 （03690） 最新升半成；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%；小米 （01810） 升逾1%。另外，京東 （09618） 、快手科技 （01024） 亦分別升半成。

【10：26】長和 （00001） 今早破頂高見64.05元，股價倒跌2%，低見62.1元。

【10：23】港股最新再度轉升百點，恒指升110點，報28883點。

【10：17】大市跌約50點報28721點；科指升2.6%，報8272點。

【10：15】港股最新升倒跌5點。

【10：13】51信用卡 （02051） 升27%，高見1.17元。

【10：11】中海油 （00883） 跌幅擴大至3%，低見8.96元。

【10：07】滙豐 （00005） 最新跌逾3%，低見47.15元。

【10：00】港股最新升約136點，報28910點。科指升3.8%，報8372點。

【09：51】內銀股逆市向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 分別跌逾1%。

【09：49】DCB （08040） 乾升兩倍，破頂高見0.5元，涉8宗成交或4.5萬元。

【09：47】汽車板塊高彈 比亞迪、吉利汽車漲逾7%

【09：46】丘鈦科技 （01478） 股價升半成，高見14.4元。丘鈦2月攝像頭模組銷量按年大升129%至3187.3萬件，惟按月跌12.5%，主要因春節假期因素。

丘鈦科技得益市佔升、基數低 2月攝像頭模組銷量按年升129%

【09：45】保利協鑫 （03800） 升一成，高見2.5元。

【09：44】中海油 （00883） 逆市跌逾2%，紐交所此前宣布，將啟動中海油ADR的除牌程序，並於3月9日開市前暫停交易。

【美國禁令】中海油ADR 3月9日暫停交易 傳拜登續實施針對中資科技公司法規

【09：37】金融股逆市下跌，拖累大市升勢。滙豐 （00005） 逆市跌3%；渣打 （02888） 跌逾2%；恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 跌1%。另外，友邦 （01299） 跌0.7%。

【HSBC滙豐】穆迪將滙豐、恒生評級列入負面觀察清單 原因：集團盈利能力轉弱

【09：35】港股早段升幅收窄至不足200點，升176點，報28949點，未企穩29000點水平。

【09：34】中國2月CPI按年跌0.2%，較預期跌0.3%為少；PPI按年增長1.7%，勝增長1.5%的預期。

【09：32】中電信 （00728） 回A，股價升逾6%，破頂高見2.91元。

【中電信回A】中國電信擬上交所主板上市 去年多賺1.6%、今年資本開支870億（第二版）

【09：30】周黑鴨料去年淨利潤按年跌65% 股價高開逾11%

【09：26】Bitcoin 比特幣升穿55000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾11%；雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 升逾7%。

【Bitcoin】比特幣升穿55000美元 麥樸思︰比特幣若下跌科技股將受嚴重打擊

【09：24】朝雲 （06601） 今日首掛，開報7.89元，較招股價9.2元低14.2%。

【新股IPO】朝雲集團6601首掛跌一成半 一手帳面蝕約735元

【09：24】Tesla（美︰TSLA）股價升兩成，比亞迪 （01211） 升逾9%；贛鋒鋰業 （01772） 升逾11%。

【TSLA】Tesla飈兩成盤後續漲 一夜抵消過去5日跌幅

【09：20】恒生指數高開482點，開報29255點，重上29000點水平。科指升5.7%，報8526點。ATMX造好，美團 （03690） 升逾7%；騰訊 （00700） 升4%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。

【09：13】期指開報29075點，升300點或1%。

【09：04】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：59】朝雲集團 （06601） 今日首日掛牌，昨日暗盤表現遜色，於富途暗盤交易場，收報8.63元，較招股價低6.2%，一手蝕285元。

【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6% 一手最少蝕285元

【08：54】恒指黑期升約317點，報29010點；道指期貨跌6點，報31805點。

【08：45】騰訊所持約100家上市公司股份 據報未實現收益逾9300億元

【08：00】汽車之家 （02518） 公布，港股每股定價176.3元，較招股價上限價低30%，定價較美股折讓約3.6%。

【新股IPO】汽車之家2518定價176.3元 較上限低三成、美股水位3.6% 孖展超購4倍（不斷更新）

【07：50】稻草熊娛樂發盈喜 料年度經調整純利按年升至少70%

【07：45】廣聯工程 （01413） 以每股0.54元定價，超額認購53.29倍，一手中籤率4.7%。

【新股IPO】廣聯工程1413超額認購53倍 一手中籤率4.7%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29184點，升410點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，跌0.76元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報666.6元，升22.6元或3.5%。

更多ADR收市︰

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【07：30】美國眾議院可望通過1.9萬億美元刺激法案，美債息回落，美股三大指數全綫造好，道指一度升逾300點，最終升30點，收報31832點。標指升1.4%，報3875點；投資者湧入近日連續重挫的科技股，帶動納指曾升逾4%，最終升3.7%，收報13073點，升464點。

責任編輯︰梁浩碩



