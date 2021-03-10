【港股市況】恒生指數倒跌科技反彈2%　金融股拖累滙豐跌逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

納指報復式反彈3.7%，港股承接美股升勢高開。恒生指數高開482點，開報29255點，重上29000點水平。恒生科技指數升5.7%，報8526點。ATMX造好，美團 （03690） 升逾7%；騰訊 （00700） 升4%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【10：26】長和 （00001） 今早破頂高見64.05元，股價倒跌2%，低見62.1元。

【10：23】港股最新再度轉升百點，恒指升110點，報28883點。

【10：17】大市跌約50點報28721點；科指升2.6%，報8272點。

【10：15】港股最新升倒跌5點。

【10：13】51信用卡 （02051） 升27%，高見1.17元。

【10：11】中海油 （00883） 跌幅擴大至3%，低見8.96元。

【10：07】滙豐 （00005） 最新跌逾3%，低見47.15元。

【10：00】港股最新升約136點，報28910點。科指升3.8%，報8372點。

【09：51】內銀股逆市向下，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 及農行 （01288） 分別跌逾1%。

【09：49】DCB （08040） 乾升兩倍，破頂高見0.5元，涉8宗成交或4.5萬元。

【09：47】汽車板塊高彈 比亞迪、吉利汽車漲逾7%

【09：46】丘鈦科技 （01478） 股價升半成，高見14.4元。丘鈦2月攝像頭模組銷量按年大升129%至3187.3萬件，惟按月跌12.5%，主要因春節假期因素。

丘鈦科技得益市佔升、基數低 2月攝像頭模組銷量按年升129%

【09：45】保利協鑫 （03800） 升一成，高見2.5元。

【09：44】中海油 （00883） 逆市跌逾2%，紐交所此前宣布，將啟動中海油ADR的除牌程序，並於3月9日開市前暫停交易。

【美國禁令】中海油ADR 3月9日暫停交易 傳拜登續實施針對中資科技公司法規

【09：37】金融股逆市下跌，拖累大市升勢。滙豐 （00005） 逆市跌3%；渣打 （02888） 跌逾2%；恒生 （00011） 、東亞 （00023） 、中銀香港 （02388） 跌1%。另外，友邦 （01299） 跌0.7%。

【HSBC滙豐】穆迪將滙豐、恒生評級列入負面觀察清單 原因：集團盈利能力轉弱

【09：35】港股早段升幅收窄至不足200點，升176點，報28949點，未企穩29000點水平。

【09：34】中國2月CPI按年跌0.2%，較預期跌0.3%為少；PPI按年增長1.7%，勝增長1.5%的預期。

【09：32】中電信 （00728） 回A，股價升逾6%，破頂高見2.91元。

【中電信回A】中國電信擬上交所主板上市 去年多賺1.6%、今年資本開支870億（第二版）

【09：30】周黑鴨料去年淨利潤按年跌65% 股價高開逾11%

【09：26】Bitcoin 比特幣升穿55000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾11%；雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 升逾7%。

【Bitcoin】比特幣升穿55000美元 麥樸思︰比特幣若下跌科技股將受嚴重打擊

【09：24】朝雲 （06601） 今日首掛，開報7.89元，較招股價9.2元低14.2%。

【新股IPO】朝雲集團6601首掛跌一成半 一手帳面蝕約735元

【09：24】Tesla（美︰TSLA）股價升兩成，比亞迪 （01211） 升逾9%；贛鋒鋰業 （01772） 升逾11%。

【TSLA】Tesla飈兩成盤後續漲 一夜抵消過去5日跌幅

【09：20】恒生指數高開482點，開報29255點，重上29000點水平。科指升5.7%，報8526點。ATMX造好，美團 （03690） 升逾7%；騰訊 （00700） 升4%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%。

【09：13】期指開報29075點，升300點或1%。

【09：04】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：59】朝雲集團 （06601） 今日首日掛牌，昨日暗盤表現遜色，於富途暗盤交易場，收報8.63元，較招股價低6.2%，一手蝕285元。

【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6% 一手最少蝕285元

【08：54】恒指黑期升約317點，報29010點；道指期貨跌6點，報31805點。

【08：45】騰訊所持約100家上市公司股份 據報未實現收益逾9300億元

【08：00】汽車之家 （02518） 公布，港股每股定價176.3元，較招股價上限價低30%，定價較美股折讓約3.6%。

【新股IPO】汽車之家2518定價176.3元 較上限低三成、美股水位3.6% 孖展超購4倍（不斷更新）

【07：50】稻草熊娛樂發盈喜 料年度經調整純利按年升至少70%

【07：45】廣聯工程 （01413） 以每股0.54元定價，超額認購53.29倍，一手中籤率4.7%。

【新股IPO】廣聯工程1413超額認購53倍 一手中籤率4.7%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29184點，升410點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，跌0.76元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報666.6元，升22.6元或3.5%。

【07：30】美國眾議院可望通過1.9萬億美元刺激法案，美債息回落，美股三大指數全綫造好，道指一度升逾300點，最終升30點，收報31832點。標指升1.4%，報3875點；投資者湧入近日連續重挫的科技股，帶動納指曾升逾4%，最終升3.7%，收報13073點，升464點。

責任編輯︰梁浩碩



