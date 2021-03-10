【港股市況】恒指黑期升約317點　道指期貨跌6點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

納指報復式反彈3.7%，港股勢承接美股升勢高開。恒生指數若跟ADR走勢，大市今早料高開約410點，開報29184點。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，跌0.76元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報666.6元，升22.6元或3.5%。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09：13】期指開報29075點，升300點或1%。

【09：04】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。

【08：59】朝雲集團 （06601） 今日首日掛牌，昨日暗盤表現遜色，於富途暗盤交易場，收報8.63元，較招股價低6.2%，一手蝕285元。

【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6% 一手最少蝕285元

【08：54】恒指黑期升約317點，報29010點；道指期貨跌6點，報31805點。

【08：45】騰訊所持約100家上市公司股份 據報未實現收益逾9300億元

【08：00】汽車之家 （02518） 公布，港股每股定價176.3元，較招股價上限價低30%，定價較美股折讓約3.6%。

【新股IPO】汽車之家2518定價176.3元 較上限低三成、美股水位3.6% 孖展超購4倍（不斷更新）

【07：50】稻草熊娛樂發盈喜 料年度經調整純利按年升至少70%

【07：45】廣聯工程 （01413） 以每股0.54元定價，超額認購53.29倍，一手中籤率4.7%。

【新股IPO】廣聯工程1413超額認購53倍 一手中籤率4.7%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報29184點，升410點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報47.99元，跌0.76元或1.6%；騰訊 （00700） ADR折合報666.6元，升22.6元或3.5%。

【07：30】美國眾議院可望通過1.9萬億美元刺激法案，美債息回落，美股三大指數全綫造好，道指一度升逾300點，最終升30點，收報31832點。標指升1.4%，報3875點；投資者湧入近日連續重挫的科技股，帶動納指曾升逾4%，最終升3.7%，收報13073點，升464點。

責任編輯︰梁浩碩



