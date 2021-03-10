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【開市9點半】科技股大反撲　Tesla抽升兩成　百度將來港股價亦升14%

股市 06:57 2021/03/10

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（1）美債息回軟，不過，仍處1.528水平，科技股藉機反彈，Tesla收市升19.6%最矚目，由於市場力捧沽出科技股，相信科技股早前急跌與強勁的沽空操作有關，自GameStop挾空事件後，稍有風吹草動，空軍亦不戀戰，急平空倉，以至科技股股價大挾升，百度收市亦升14%，市場預期百度將來港招股時，趁機提振一下氣氛。

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【新股IPO】百度已通過上市聆訊、強調人工智能定位 收市升14%

（2）對於債息抽升的憂慮，市場並非一面倒看淡，PIMCO料債息進一步上升的空間受限。值得留意的是，下周三儲局議息結果公布前，若債息仍急抽升，或會迫儲局出招，債息升勢或收歛。

【美國債息】PIMCO：長債息率短期再升空間有限　通脹壓力仍然受控

（3）股市氣氛有望回穩，新股朝雲上市表現，或未如暗盤咁差。信誠證券聯席董事張智威預計，今日掛牌表現與暗盤相若，有保薦人護航底下，預料股價可升回至招股價。若股價升至招股價附近，建議有貨投資者可考慮沽出。

【朝雲集團暗盤】朝雲集團6601暗盤收市跌逾6%　一手最少蝕285元

（4）內地電動車新勢力亦傳會加入港股，有望令投資港股車企的領域擴闊。

【電動車IPO】電動車美市急反彈　蔚來汽車、小鵬汽車及理想汽車尋求今年在港上市　合共集資390億元

（5）評級機構穆迪關注滙豐（00005）等盈利能力，不過，市場的目光則放在派息。

【HSBC滙豐】穆迪將滙豐、恒生評級列入負面觀察清單　原因：集團盈利能力轉弱

（6）有人大代表建議限制在貓頭鷹時段打機，不過，很多遊戲的伺服器在海外，應該難禁。

【遊戲宵禁】全國人大代表建議禁成年人「熬夜打遊戲」 凌晨2時後關服務器

（7）中概股回港，中資股回A，似乎繼續是今年股市趨勢。

【中電信回A】中國電信擬上交所主板上市 去年多賺1.6%、今年資本開支870億（第二版）

（8）丘鈦2月數據按月下跌，有季節性因素。

丘鈦科技得益市佔升、基數低 2月攝像頭模組銷量按年升129%

（9）周黑鴨去年疫情之下，低見3.5元水平，2月高見11.4元，現時回至7.5元，較高位跌34%。

【盈警】周黑鴨受累疫情及防疫措施　料去年淨利潤按年跌65%

 

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉

欄名 : 開市9點半

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美股 港股 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） Tesla

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