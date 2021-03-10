【開市9點半】科技股大反撲　Tesla抽升兩成　百度將來港股價亦升14%

（1）美債息回軟，不過，仍處1.528水平，科技股藉機反彈，Tesla收市升19.6%最矚目，由於市場力捧沽出科技股，相信科技股早前急跌與強勁的沽空操作有關，自GameStop挾空事件後，稍有風吹草動，空軍亦不戀戰，急平空倉，以至科技股股價大挾升，百度收市亦升14%，市場預期百度將來港招股時，趁機提振一下氣氛。

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（2）對於債息抽升的憂慮，市場並非一面倒看淡，PIMCO料債息進一步上升的空間受限。值得留意的是，下周三儲局議息結果公布前，若債息仍急抽升，或會迫儲局出招，債息升勢或收歛。

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（3）股市氣氛有望回穩，新股朝雲上市表現，或未如暗盤咁差。信誠證券聯席董事張智威預計，今日掛牌表現與暗盤相若，有保薦人護航底下，預料股價可升回至招股價。若股價升至招股價附近，建議有貨投資者可考慮沽出。

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（4）內地電動車新勢力亦傳會加入港股，有望令投資港股車企的領域擴闊。

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（5）評級機構穆迪關注滙豐（00005）等盈利能力，不過，市場的目光則放在派息。

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（6）有人大代表建議限制在貓頭鷹時段打機，不過，很多遊戲的伺服器在海外，應該難禁。

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（7）中概股回港，中資股回A，似乎繼續是今年股市趨勢。

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（8）丘鈦2月數據按月下跌，有季節性因素。

丘鈦科技得益市佔升、基數低 2月攝像頭模組銷量按年升129%

（9）周黑鴨去年疫情之下，低見3.5元水平，2月高見11.4元，現時回至7.5元，較高位跌34%。

【盈警】周黑鴨受累疫情及防疫措施 料去年淨利潤按年跌65%

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：譚志偉