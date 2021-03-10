【美股收市】債息回落 納指勁彈3.7% 特斯拉飆近2成 中概股回勇

美國國會眾議院可望通過1.9萬億美元刺激法案，美債息回落，美股三大指數全綫造好，投資者湧入近日連續重挫的科技股，帶動納指強勁反彈超過3%，創4個月來最大單日漲幅 ； 道指也一度升逾300點。

納指曾彈逾4%，尾市升3.7%，收報13073點，漲464點；標指漲1.4%，報3,875點；道指微漲30點，收報31832點。

美國電動車製造商特斯拉（Tesla，美：TSLA）飈逾19.6% ，市值超過6400億美元（約49,920億港元）。熱門中概股回勇，富途飈26.9%、蔚來汽車漲17.4%。

波音（美：BA）2月接獲82架飛機新訂單，另外被取消訂單51架，為自2019年11月以來，月度飛機接單數量首次超越取消的訂單數量。波音股價回升2.9%。

美國財政部拍賣580億美元3年期國債，中標利率0.355厘，投標倍數2.69倍，前次為2.39倍。美10年債息續回落，目前報1.54厘 。接下來的國債拍賣結果將成為市場焦點。

金價急彈，終止四連跌，跌紐約4月黃金期貨收漲2.3%，報1716.90美元。紐約4月原油期貨收漲0.28%，報64.01美元。

美滙指數續在92水平徘徊。加拿大皇家銀行（RBC）行政總裁Dave McKay預期，因應經濟下半年強勁反彈，通脹顯著扳升，美加兩國央行可能在明年下半年開始加息。

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責任編輯：柯志宏