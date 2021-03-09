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【美國經濟】惠譽：美1.9萬億紓困 將帶來強勁經濟刺激

股市 23:58 2021/03/09

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惠譽指拜登1.9萬億美元紓困計劃，將對美國經濟起強勁刺激。（法新社圖片）

國際評級機構惠譽表示，美國總統拜登的1.9萬億美元新一輪紓困計劃，將帶來強勁的經濟刺激，並以增加赤字和債務作為代價。

然而惠譽指出，1.9萬億美元救助計劃的規模表明，恢復與穩定與美國政府債務比率相一致的財政立場的時間，將被推遲了，

惠譽預測，2021年美國聯邦赤字可能達到GDP比重的15%，相當於2020財年赤字佔產出的比重；與此同時，惠譽2020年7月曾將美國主權評級定為「AAA」，但前景展望為負面，現時與之相比，美國債務企穩的前景更加遙遠。

上月，美國國會預算辦公室（CBO）預計2021年財年赤字佔GDP的10.3%，其中包括去年12月底通過的9千億美元的援助支出。

CBO預計參議院最新法案，將在2021財年增加1.1萬億美元支出，到2022財年增加4,580億美元。

美國聯邦債務最新已超過GDP的100%，到2021財年將接近GDP的109%，前提是美國財政部將通過其異常龐大的現金結餘，為即將到來的支出提供部分的資金，而一般政府債務將在2021年達到GDP的127%，到2023年將超過130%。

【美國經濟】美國拯救世界? OECD指受惠美國刺激方案 上調全球經濟增長預期至5.6%

【美國債息】羅奇：華爾街高估消費反彈　美國債息會回落

【美國經濟】耶倫：如果復甦出現通脹　有工具來應對

編輯：李勝君
 

美股 評級機構 經濟 拜登 GDP 國債 美國國會 美國財政部 惠譽

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