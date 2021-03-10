【科技股女股神】科技股大反彈　Cathie Wood旗下Ark 5隻ETF回升7至10%

▲ Cathie Wood旗下Ark的交易所買賣基金（ETF）止跌回升。

美國10年期債息稍為回落，科技股大反彈，納指收市大升3.7%。隨科技股表現回勇，有「科技股女股神」、「連登契媽」等稱號的Cathie Wood旗下Ark的交易所買賣基金（ETF）亦止跌回升。Cathie Wood正管理的5隻ETF在美股收市平均升8%。

Cathie Wood指科技股拋售潮是牛市正在加強的佐證，看【下一頁】

Cathie Wood旗下投資旗艦ARK Innovation ETF（ARKK）收市升10.4%，年初至今仍跌2.2%。而ARK Genomic Revolution ETF（ARKG）升7.6%，年初至今則仍跌5.7%。

另外，ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）升9.3%，ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（ARKQ）升7%，Ark Fintech Innovation ETF亦升7.5%，而上述3隻ETF年初至今分別累升約3.3%、8.4%及4.3%。

相關文章：

【科技股急挫】女股神Cathie Wood周五再撈Tesla、狠沽Google蘋果及騰訊ADR ARK旗下ETF均高位挫逾兩成

【恒生科指】資金低位吸科技股？ 南方恒生科技ETF 3033單日錄6.23億元申購

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦