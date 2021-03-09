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【科技股女股神】科技股大反彈　Cathie Wood旗下Ark 5隻ETF回升3%至9%

股市 23:39 2021/03/09

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Cathie Wood旗下Ark的交易所買賣基金（ETF）止跌回升。

美國10年期債息稍為回落，科技股大反彈，納指大升逾3%。隨科技股表現回勇，有「科技股女股神」、「連登契媽」等稱號的Cathie Wood旗下Ark的交易所買賣基金（ETF）亦止跌回升。Cathie Wood正管理的5隻ETF在美股早段平均升逾3%至9%。

Cathie Wood指科技股拋售潮是牛市正在加強的佐證，看【下一頁】

Cathie Wood旗下投資旗艦ARK Innovation ETF（ARKK）現升近9%，但年初至今仍跌逾4%。而ARK Genomic Revolution ETF（ARKG）現升約6%，年初至今則仍跌6%。

另外，ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）的表現最標青，現升逾9%，ARK Autonomous Technology & Robotics ETF（ARKQ）升約4%，Ark Fintech Innovation ETF亦升3%，而上述3隻ETF年初至今分別累升約1%、6%及3%。

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編輯：袁諾曦

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