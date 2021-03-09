【遊戲宵禁】全國人大代表建議禁成年人「熬夜打遊戲」 凌晨2時後關服務器

▲ 有全國人大代表建議，在工作日，不單未成年人，零時2時後遊戲公司不應向成年人提供遊戲服務。

內地官媒2018年曾經多次抨擊騰訊 （00700） 等遊戲公司荼毒青少年，內地官方也出台防止未成年人沉迷網絡遊戲的相關規定。今年兩會期間，有全國人大代表建議盡快完善網絡遊戲立法，規定遊戲企業開放服務器的時間，不單針對青少年，成年人的遊戲時間也應受限，相當於進行「遊戲宵禁」。

全國人大代表、華南師範大學教授林勇建議，針對網絡遊戲企業的營運進行專門立法，規定在工作日期間，晚上11時至隔天早上8時，遊戲公司必須禁止未成年人玩家登陸遊戲；而對於成年玩家，規定在工作日期間，凌晨2時至早上8時，遊戲公司須關閉服務器，禁止對成年玩家提供相關服務。

騰訊馬化騰身家超越農夫山泉鍾睒睒 膺中國首富【下一頁】

除此之外，林勇建議成立專門的監管機構，有效監管網絡遊戲企業的營運，可借鑒公安部門處理交通違規的辦法，制定「遊戲企業行為分」制度，對違規營運的遊戲企業進行警告、扣分以及罰款處理，一旦遊戲公司的行為分被全部扣除，需立即吊銷該企業的營業執照。

建議引來網民批評，有內地網民在微博評論質疑「工作之餘的時間，用戶都不能自己安排？」「管通宵打遊戲之前可以先管一下通宵加班麼，加班就可以打遊戲就不行？什麼邏輯」。

港股手遊股今日表現分化，金山軟件 （03888） 升3.2%、心動公司 （02400） 升1.1%，騰訊升0.2%。創夢天地 （01119） 跌1.9%，網易 （09999） 跌3.2%。

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

相關文章：

【科技股女股神】Cathie Wood：科技股拋售潮是牛市正在加強的佐證 調整反是入市良機

【新股IPO】百度已通過上市聆訊、強調人工智能定位 美股盤前升6%

編輯：陳健婷