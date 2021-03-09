【美國經濟】美國拯救世界? OECD指受惠美國刺激方案 上調全球經濟增長預期至5.6%

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周二 (9 日) 發表報告預計，上調今年全球經濟增長預期至5.6%，高於早前預計的 4.2%，並將明年全球經濟將增長上調至4.0%，高於先前預期的3.7%，但OECD提醒經濟仍存風險，即使大規模疫苗接種後可望提高消費支出和信心，但變種病毒或有機會抹殺這殺努力，導致企業倒閉、失業人數增加。

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OECD在報告中指，模型顯示美國刺激法案推出的第一年，美國經濟增長預期上調至 6.5%，較先前預期高出逾一倍，又認為美國經濟復甦將出現溢出效應，當中加拿大和墨西哥會受惠較多。

不過，由於歐洲各國政府持續實施防疫限制，OECD下調法國和義大利經濟增長前景，又預期義大利、西班牙、英國等國未能在2022年前重回疫情前的經濟水平。

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