  • 20°C
香港時間 : 2021309日 (二) 22:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國經濟】美國拯救世界? OECD指受惠美國刺激方案 上調全球經濟增長預期至5.6%

股樓投資 22:01 2021/03/09

分享：

經濟合作暨發展組織 (OECD) 周二 (9 日) 發表報告預計，上調今年全球經濟增長預期至5.6%，高於早前預計的 4.2%，並將明年全球經濟將增長上調至4.0%，高於先前預期的3.7%，但OECD提醒經濟仍存風險，即使大規模疫苗接種後可望提高消費支出和信心，但變種病毒或有機會抹殺這殺努力，導致企業倒閉、失業人數增加。

【美股分析】維持標指年底目標3900點 三大理由美股仍要調整 惟大摩認為牛市仍未終結

OECD在報告中指，模型顯示美國刺激法案推出的第一年，美國經濟增長預期上調至 6.5%，較先前預期高出逾一倍，又認為美國經濟復甦將出現溢出效應，當中加拿大和墨西哥會受惠較多。

不過，由於歐洲各國政府持續實施防疫限制，OECD下調法國和義大利經濟增長前景，又預期義大利、西班牙、英國等國未能在2022年前重回疫情前的經濟水平。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

失業 疫情 墨西哥 經濟 法國 歐洲 英國 加拿大 西班牙 美國

上一篇文章

華為傳夥拍廣汽旗下公司 共同開發下一代智能電動汽車

下一篇文章

【新股IPO】朝雲集團6601暗盤潛水跌2成 一手帳面蝕920元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元
UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛
【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份