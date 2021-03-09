華為傳夥拍廣汽旗下公司 共同開發下一代智能電動汽車

據內媒引述知情人士消息稱，電訊設備供應商華為與廣汽集團(02238) 旗下新能源汽車公司廣汽埃安，已著手聯合開發下一代智能電動汽車，雙方各投入了規模逾百人的研發團隊。廣汽全日收報7.1元，上升0.9%。

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華為回應傳聞時指，公司會向華為提供技術及零件。廣汽埃安則回應指，華為是公司戰略合作夥伴，雙方由2019年就開始聯合打造新技術。廣汽集團則回應指，公司於2017年及2019年已兩度和華為簽訂合作協議，實現多系統的量產搭載和軟體定義汽車等。集團亦會在合適時機，公布具體合作進展。

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另外，乘聯會公布２月新能源乘用車批發銷量達到10萬輛，按年增長6.4倍，按月則下降39.5％。其中插電混動銷量1.6萬輛，按年增長7.3倍，佔比16%。

同月銷量突破萬輛銷量的企業，分別有上汽通用五菱(20,819輛)、特斯拉中國(18,318輛)及比亞迪(01211)(10,245輛)。

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