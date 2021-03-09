【樓市現象】有慈父幫助上車話咁易 首置客見屯門市廣場2房戶裝修企理 一睇即以496萬買入

樓市持續暢旺，不少準買家怕遲買更貴，紛紛加快入市步伐，樓價500萬元以下的物業，更成搶奪目標，買家睇中單位也於極短時間內拍板承接單位。



祥益地產區域董事袁思賢表示，日前屯門市廣場錄得一宗區內首置客「即睇即買」的成交個案。上述所錄成交單位為1座高層D室，實用面積318呎，兩房一廳，日前獲區內首置客承接。

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該買家鍾情單位附設企理裝修，加上客廳及房間均擁開揚景觀，而且屋苑坐落於市中心地帶，生活配套齊備，以及上述買家獲父親資助首期，遂便決定「即睇即買」，以496萬購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為15597元，屬市場價成交。袁氏稱，原業主於2011年以約195萬購入單位，是次轉手帳面獲利約高達301萬。

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座落於屯門市中心的屯門市廣場，共分為3期發展，共包括8座住宅大廈 ，設有1,968個分層住宅，單位實用面積介乎318至592平方呎。屋苑的最大賣點是基座為新界西北區最大型、面積達1百萬平方呎大型商場屯門市廣場，提供逾4百間商戶，附近另有多個商場如V City、屯門時代廣場及華都商場等等，也設有民生商店及街市（新墟街市）提供多元化飲食購物選擇。

屋苑也設住客會所，提供包括游泳池、羽毛球場、籃球場、網球場、壁球室、滾軸溜冰場、音樂室、兒童遊樂場等，設施齊全。項目也距離港鐵西鐵線屯門站及輕鐵市中心站、杯渡站分別約4至7分鐘步程，同時另設有巴士總站，提供多條巴士路線來往港九新界多處地方，交通十分便利。

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記者：陳詠妍



