【新股IPO】百度已通過港交所上市聆訊 美股盤前升6%

▲ 百度（美﹕BIDU）已通過上市聆訊。

中概股加快回流香港，據港交所文件顯示，擁有互聯網基礎的AI公司百度（美﹕BIDU）已通過上市聆訊，中信證券、高盛、美銀證券為聯席保薦人。

百度美股盤前升6.2%，現報247.5美元。

百度從2010年起開始投資AI以提升搜索及變現能力，為擁有互聯網基礎的AI公司。公司利用核心人工智能技術引擎開發新AI業務，其AI能力的獨特廣度為公司所有業務提供差異化的基礎技術。

百度以搜尋器起家，詳情可見﹕【下一頁】

百度在2000年成立，以中文互聯網搜索服務起家，公司2005年在納斯達克上市，業務主要位於中國。截至去年12月底，集團淨收入超過97%來自中國，不足2%收入來自香港。

資料顯示，百度去年總收入為1071億元（人民幣，下同），與2019年基本持平；百度核心業務在線營銷收入為663億元，按年減少5%；百度旗下的愛奇藝去年收入為68億元，按年減少18%；其他收入為342億元，按年增加17%。

與往年比較，百度2018年、2019年及2020年總收入分別為1023億元、1074億元及1071億元。公司淨利潤分別為276億元，21億元及225億元。截至去年3月31日、6月30日、9月30日及12月31日止3個月的收入按年變化分別為-7%、-1%、+1%及+5%。

核心業務方面，在2018年、2019年及2020年，百度核心業務收入分別為783億元，797億元及787億元。截至去年3月31日、 6月30日、9月30日及12月31日止三個月的收入按年變化分別為-13%、-3%、+2%及+6%；歸屬百度核心業務的淨利潤分別為336億元、76億元及265億元。

截至去年12月底，百度App的每月活躍用戶數量為5.44億人，每日活躍用戶達2.02億人，為國內第一大搜索和信息流應用程序。

另外，百度旗下的愛奇藝在2018年、2019年及2020年，收入分別為250億元，290億元及297億元，淨虧損分別為91億元、103億元及70億元。截至去年12月底，訂閱用戶人數為1.017億人。

文件亦指，集資用途將用於持續科技投資，進一步發展百度移動生態、以及行使一般公司用途。

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編輯﹕賴奕羚