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【新股IPO】百度已通過上市聆訊、強調人工智能定位 美股盤前升6%

新股IPO 20:59 2021/03/09

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百度（美﹕BIDU）已通過上市聆訊。

中概股加快回流香港，百度（美：BIDU）已通過上市聆訊，據百度上載於聯交所的初步招股文件顯示，以搜尋器起家的百度，將自己定位為擁有互聯網基礎的人工智能（A.I.）公司，強調百度自2010年起已開始投資AI以提升搜索及變現能力，多年來利用核心人工智能技術引擎開發新AI業務，核心業務（不包括愛奇藝）由AI驅動，為百度貢獻超過70%的總收入。

百度在港通過上市聆訊，百度於美股盤前升6.2%，現報247.5美元。中信證券、高盛、美銀證券為百度在港上市的聯席保薦人。

百度以搜尋器起家，未來業務有邊四大亮點？詳見【下一頁】

百度在2000年成立，以中文互聯網搜索服務起家，公司2005年在納斯達克上市，業務主要位於中國。截至去年12月底，集團淨收入超過97%來自中國，不足2%收入來自香港。

資料顯示，百度去年總收入為1071億元（人民幣，下同），與2019年基本持平；百度核心業務在線營銷收入為663億元，按年減少5%；百度旗下的愛奇藝去年收入為68億元，按年減少18%；其他收入為342億元，按年增加17%。

三大增長引擎：移動生態、智能雲、智能駕駛

百度指，集團有三個增長引擎，分別為移動生態、智能雲、智能駕駛與其他增長計劃。移動生態涉及數十個應用程序，其中包括百度App、好看視頻及百度貼吧，提供開放平台，通過百度的AI支柱整合廣泛的第三方長尾內容及服務，幫助社區連結並分享知識與信息。

富瑞予百度目標價371美元，詳見【下一頁】

截至去年12月底，百度App的每月活躍用戶數量為5.44億人，每日活躍用戶達2.02億人，為國內第一大搜索和信息流應用程序。

智能雲則因AI解決方案，提供全套雲服務及解決方案，包括PaaS、SaaS及IaaS。至於智能駕駛，增長計劃包括智能駕駛（自動駕駛服務（包括高精地圖、自主泊車及自動導航）、智能電動汽車、搭載DuerOS智能助手的小度智能設備及AI芯片開發。

百度與吉利合資電動車企，詳見【下一頁】

另外，百度旗下的愛奇藝在2018年、2019年及2020年，收入分別為250億元，290億元及297億元，淨虧損分別為91億元、103億元及70億元。截至去年12月底，訂閱用戶人數為1.017億人。

初步招股文件顯示，百度在港上市集資所得，將用於持續科技投資，進一步發展百度移動生態、以及行使一般公司用途。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【中概股】百度擬成立獨立人工智能晶片企業　股價曾升9%破頂

相關文章：【新股IPO】嗶哩嗶哩「b站」傳本周尋求上市聆訊、集資233億元 

 

編輯﹕賴奕羚

港股 美股 百度（美：BIDU） 香港交易及結算所有限公司 IPO

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【新股IPO】百度以搜尋器起家　未來四大亮點是甚麼？

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