【大行報告】美銀花旗齊唱好呢隻汽車股 銷售跑贏同業　目標價潛在升幅最高72％

長城汽車（02333）2月份銷量達8.9萬輛，按年激增7.9倍，美銀及花旗分別發表報告，同樣把長汽評級為「買入」，花旗給予目標價35.6元，而美銀則為20.4元。

長汽周二（9日）收報20.7元，升4.9%，成交額19億元，較花旗目標價潛在升幅達72%。

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花旗報告指，長城汽車2月份銷量達8.9萬輛，按月跌36%，但按年則大升7.88倍，優於行業表現。當中運動型多用途汽車銷量按月跌38%，同比則升7.76倍；OraBlack Cat銷量按月跌25%；Havel H6銷量同比升5.25倍，按月跌32%；新車型Havel Chulian銷量按月跌29%。

美銀指出，長汽首兩個月銷量升1.5倍，主因去年低基數及需求復甦所帶動。長汽首兩個月銷量達到該行及集團今年度預測的19%，看好新產品推出及強勁銷售。

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記者：李兆明