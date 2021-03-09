【HSBC滙豐】穆迪將滙豐、恒生評級列入負面觀察清單　原因：集團盈利能力轉弱

▲ 穆迪將滙豐、恒生信貸評級列入負面觀察清單 主要反映滙豐集團盈利能力轉弱

評級機構穆迪（Moddy's）將HSBC滙豐香港及恒生銀行 （00011） 的評級列入負面觀察清單。穆迪解釋，將滙豐香港納入負面觀察名單，主因其與母企滙豐控股 （00005） 的關聯度高，而穆迪昨日已宣布因滙控盈利能力轉弱而列入負面觀察名單。

穆迪表明，即使滙豐香港及恒生具有成熟的零售及商業銀行業務，而且具備充足的資本及流動性，但基於與集團緊密的關聯度，集團財務能力可能轉差，最終會負面影響滙豐香港，以及系內的恒生銀行。

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穆迪續指，恒生與滙豐香港的關聯度高，同時納入恒生新冠疫情後，盈利能力減弱的因素，因而將其列入負面觀察名單。

緊接將上述公司及股份納入觀察名單後，穆迪將會全面評估，滙豐集團在提升盈利能力至同業平均水平前可能遇上的挑戰，以至會否較原定時間更長方可達成目標。評估期間，會一併考慮滙豐香港及恒生的財務能力。

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穆迪指，滙豐香港及恒生的2020年盈利，因淨息差收窄及信貸成本增加而受壓，而現時的低息環境及疲弱的經濟均導致撥備進一步上升，穆迪預期兩行今年盈利會有溫和復甦，但考慮到香港以及其他地區的經濟復甦步伐緩慢且不平衡，相信問題貸款有機會再錄得輕微增幅。

除滙豐香港及恒生，穆迪今日同時將滙豐（紐西蘭）、滙豐（新加坡）、滙豐（悉尼）的評級列入負面觀察清單。

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編輯：趙穎妍