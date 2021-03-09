家庭消費下降 歐元區第四季GDP超出預期

歐元區經濟在2020年最後三個月與上一季度相比收縮幅度超出先前估計，由於各國封城使家庭消費下降。

歐盟統計局表示，歐元區内19個國家的國內生產總值環比下降0.7％，高於最初0.6％的預期；同比則下降了4.9％，低於先前預期的5.0％。自去年10月份以來，由於疫情封城嚴重打擊各地就業機會，就業增長從前三個月的1.0％環比下降至0.3％。

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歐盟統計局估計，2020年的最後一季，歐元區的就業人數為1.579億，比2019年同期減少310萬。而以工作時數計算，第四季度的就業人數較上一季度減少1.6％。

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責任編輯：梁翠麗