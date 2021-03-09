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【專家看法】九倉吳天海：香港樓市仍有可為 看好豪宅市場 內地投資作持審慎態度

股樓投資 19:50 2021/03/09

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今年初以來本港樓市氣氛暢旺，發展商投地意欲也強勁。其中九龍倉集團 （00004） 近月在香港不斷增加土地儲備的投資，包括於上月以72.5億元投得山頂文輝道第9及第11號用地，創住宅官地呎價新高，同時集團所持有的山頂組合規模倍增至60萬平方呎。

【名人沽貨】華懋CEO蔡宏興減價百萬賣樓　賺近三成離場　月初稱對港樓市有信心 【下一頁

集團主席兼常務董事吳天海周二（9日）在業績簡報會表示，香港樓市仍有可為，故最近投地較昔日活躍，他更看好豪宅市場的前景。吳天海指，豪宅樓市過去數月交投活躍，反映現時市民不論買或租均對於豪宅單位有所需求，同時他預期今年上半年仍有相當的交易量，因此作出先前投地的決定。

537萬買荃灣上車盤　頂層連天台嘆開揚景 【下一頁

內地樓市方面，他指出因應內地樓市的調控措施，增加發展商的風險，而價格受限，令邊際利潤受影響，故集團今年於內地的投地變得保守。吳天海又指，目前內地的樓市回報風險並不比香港類似投資好，因而對內地市場的投資作出審慎的態度，或多或少都影響集團在香港積極投地的部署。

香港經濟方面，他認為香港汲取第四波疫情的教訓後，經濟未必會返回最壞的時候，但仍未能追回內地的發展。

 

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責任編輯：羅浩濂

吳天海 九龍倉集團（00004） 發展商

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