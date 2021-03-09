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【機迷熱話】維修零件不足　任天堂3DS即日起終止官方維修服務

科技 20:50 2021/03/09

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任天堂昨（8日）宣布，由於Nintendo 3DS維修配件消耗完畢，任天堂將提早終止服務，即日起不再接受Nintendo 3DS維修送件。

日本任天堂去年9月在官方網站宣佈，旗下掌上型遊戲機Nintendo 3DS系列已經全部正式停產，並會在3月底停止提供官方維修服務。任天堂昨（8日）宣布，由於Nintendo 3DS維修配件消耗完畢，任天堂將提早終止服務，即日起不再接受Nintendo 3DS維修送件。

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任天堂在Twitter上指出，2月底宣布停止提供官方維修服務消息後，玩家紛紛將Nintendo 3DS送往維修，使得原本預計可以支撐到月底的3DS及3DS XL的維修配件加速消耗，迫於無奈下必須在即日起正式停止支援維修服務。即若用家在3月8日把3DS或3DS XL送抵維修中心，就有機會可獲處理。

另值得一提的是，是次停止支援維修服務的僅限於2011年與2012年推出的3DS與3DS XL兩款機型，並不影響後來的N3DS、2DS 與 2DS XL、2DS LL等機款。

【機迷熱話】《Fall Guys》今夏登陸任天堂Switch　支援多達60人對戰

責任編輯：曾曉汶

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