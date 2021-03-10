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【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙丘背後 天然清甜自來水

名人薈萃 19:07 2021/03/10

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今日探望穆罕默德已婚的姐姐，後搬到距離沙漠半小時車程的小城鎮，區內大部分為平房，但我也發現該處也有數幢新建成、樓高兩層的樓宇，外觀設計優雅，與附近的平房相比，自然格格不入。我問穆罕默德，原來這數幢漂亮的樓宇是迷你酒店，剛剛新建不久，未正式營業，就遇上疫情，旅遊業就暫停了。

隨後他再開車到不遠處棕櫚樹公園，該處鄰近另一邊沙漠，除本地人經常到訪外，亦是旅客騎駱駝上沙丘其中一個站崗位置。原來沙漠地大物博，每個位置也可吸引遊客，可想而知，金黃色的沙漠魅力非凡。

穆罕默德並非去棕櫚樹公園，而是去附近一個奇貌不揚的地下水道，他說這個水道的水質非常清甜，和日常飲用的水，味道完全不同。他隨即喝了幾口，且早有準備帶了膠瓶裝水，而我一直站在旁觀看，不敢試飲，因為一直以來是購買蒸餾水飲用。不過，今次穆罕默德也說別擔心不仿試一口，最後也嘗試了一口又一口，味道真的和他們飲用的水（家中和餐廳等）不同。

原來水源正在沙漠沙丘背面，多年前被發現後，就有人在這處發掘水道，將水源越過沙丘引渡到這個位置，讓大家有機會飲用。

他說這裏不是著名景點，沒有旅遊標誌介紹，亦很少遊客專程到訪，大部分只是路過前往駱駝站崗，並會合牽伕（駱駝人）登上沙丘觀光! 況且，非本土人也不知道這裹有水道，甚至水源從那方而來也不知道！

若不是穆罕默德帶領及解釋，我相信也只是「掂行掂過」，就錯過了這個特別的景點了。

地面明顯開發的痕跡

水道鄰近棕櫚樹公園

穆罕默德和朋友一齊飲用清甜的自來水

作者_Apple (陳偉嫦）簡介：

熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

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撰文 : Apple (陳偉嫦）

欄名 : 當港女遇上摩洛哥小子

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