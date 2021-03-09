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梅根接受美國名嘴訪問 指英國皇室擔憂兒子膚色問題 梅根父回應：「不覺得英國人是種族主義者」

環球政經 19:14 2021/03/09

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種族歧視情況在各國經常出現，但在社會進步下，不少國家都致力消除歧視。最近英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴訪問奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時大爆王室內幕，同時梅根曾表示皇室成員擔憂兒子阿奇膚色黝黑一事更成城中熱話。

 林書豪被稱「新型冠狀病毒」涉被種族歧視 社交媒體抒感受 NBA發展聯盟：已展開調查：【下一頁

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梅根的父親馬克爾（Thomas Markle）則認為英國皇室不是種族主義者，相反指女兒梅根說王室成員擔憂兒子阿奇膚色黝黑是「愚蠢的問題」（dumb question）。具非裔血統的梅根（Meghan Markle） 透露，皇室於其兒子阿奇（Archie）出生前，對阿奇的膚色十分憂慮，談論他出生時膚色將會有多深，並聲稱這是阿奇沒被授予王子頭銜的原因。

【種族歧視】美國白人教授自爆假冒黑人多年：【下一頁

梅根父親馬克爾接受英國獨立電視（ITV）訪問指，自己非常尊重王室成員，不認為他們是種族主義者，更強調「寧願相信美國洛杉磯、加利福尼亞州存在種族主義，但都不覺得英國人是種族主義者。」（I think Los Angeles is racist， California is a racist， but I don’t think the Brits are.）

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責任編輯：翁嘉陽

歧視 皇室 種族主義 美國 英國

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