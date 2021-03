梅根接受美國名嘴訪問 指英國皇室擔憂兒子膚色問題 梅根父回應：「不覺得英國人是種族主義者」

種族歧視情況在各國經常出現,但在社會進步下,不少國家都致力消除歧視。最近英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴訪問奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪時大爆王室內幕,同時梅根曾表示皇室成員擔憂兒子阿奇膚色黝黑一事更成城中熱話。

梅根的父親馬克爾(Thomas Markle)則認為英國皇室不是種族主義者,相反指女兒梅根說王室成員擔憂兒子阿奇膚色黝黑是「愚蠢的問題」(dumb question)。具非裔血統的梅根(Meghan Markle) 透露,皇室於其兒子阿奇(Archie)出生前,對阿奇的膚色十分憂慮,談論他出生時膚色將會有多深,並聲稱這是阿奇沒被授予王子頭銜的原因。

梅根父親馬克爾接受英國獨立電視(ITV)訪問指,自己非常尊重王室成員,不認為他們是種族主義者,更強調「寧願相信美國洛杉磯、加利福尼亞州存在種族主義,但都不覺得英國人是種族主義者。」(I think Los Angeles is racist, California is a racist, but I don’t think the Brits are.)

