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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】阿茲特克文明的流傳 綠松石馬賽克

名人薈萃 19:05 2021/03/10

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之前曾經介紹過一件於河南二里頭遺址出土的「獸面紋銅牌飾」，是由綠松石砌成的夏朝馬賽克工藝。最近在網遊各大博物館，發覺原來遠在南美洲的墨西哥，也是特別喜歡用綠松石來砌馬賽克的地方。


去年著名書寫品牌Montblanc萬寶龍推出了向「蒙特蘇馬一世致敬」的四款限量款筆，其中一款以綠松石在筆套砌上馬賽克，很古雅而尊貴。綠松石馬賽克是墨西哥阿茲特克時期流行的傳統工藝。

萬寶龍推出的限量版筆砌上綠松石馬賽克


對於墨西哥的綠松石馬賽克，相信好多人都對大英博物館收藏的綠松石馬賽克「雙頭蛇」有印象。這也是墨西哥阿茲特克（Aztec）時期的經典之作。「雙頭蛇」內部是木質塑像，外面砌上 二千多塊綠松石馬賽克，蛇鼻和牙齦用紅色海菊蛤貝殼，牙齒用白色貝殼來配襯。

大英博物館藏綠松石馬賽克「雙頭蛇」見證阿茲特克帝國的興亡


所用的黏貼材料是樹脂，包括松脂及橄欖樹脂，是屬於祭祀中熏香及儀式的祭品。


蛇是復活重生的象徵，阿茲特克人崇拜羽蛇神(Quetzalcoatl) ，即綠咬鵑鳥(Quetzal) 與蛇的結合，蛇身上長着羽毛，寓意天與地結合的力量。而綠松石的藍綠色正好象徵著綠咬鵑鳥的顏色。


綠松石在阿茲特克人而言比黃金更貴重，是大形儀式的焦點。現時在墨西哥仍有不少羽蛇神廟。


專家推斷這座「雙頭蛇」在阿茲特克蒙特蘇馬二世於一五O三年登基大典上使用過。


亞玆特克人在好多物件上都會砌上綠松石馬賽克，如匕首、盾牌、皇冠，甚至是人頭骨，例如大英博物館就有一件三十歲男殉葬者的頭骨，上面鑲滿綠松石各种各样的绿松石，它代表了太陽神托納蒂烏。


阿茲特克帝國建於十五世紀三十年代左右，到了蒙特蘇馬（Moctezuma）二世，面對西班牙人的到來，並沒提高警覺，反而開門相迎，並贈送珍寶包括綠松石馬賽克「雙頭蛇」。結果，墨西哥也迎來滅絕，淪為殖民地。西班牙於十六世紀的入侵把歐洲的傳染病帶到當地，不消數十年，九成的土著死亡。


阿茲特克文明，只有在這些綠松石馬賽克藝術品上，並且被帶離自己的國土，流傳下去。
 

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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