【情緒有得傾@iM網欄】英國王室變天 還有什麼出路？

這星期最矚目的國際花邊新聞，必定是哈利王子(Prince Harry)和妻子梅根(Meghan)接受美國著名節目主持人Oprah Winfrey的獨家專訪，並由CBS安排在本週一的黃金時段在美國首播。據統計，這節目的吸睛指數極高，數以千萬計的英美國民已經先賭為快。

極具爆炸性的指控

訪問的可觀性在於王室高層直斥這個君主制的弊病，亦不乏細緻描述，可供普羅大眾作為茶餘飯後的話題。當中最令人感到嘩然的指控，就是梅根提到她在懷孕期間，因為被孤立和被噤聲而感到委屈，更多次有自殺念頭，但又求助無門；還有就是她相信自己的兒子沒有拿到任何頭銜，是與她有非裔血統有關，暗示王室人員有種族歧視傾向。

家庭糾紛總是有理說不清，究竟誰是誰非，再討論也無益。筆者反而希望從一些客觀事實，用家庭系統的角度去思考這對王室夫妻面對著什麼挑戰、又採用那種方式去處理這些問題，因而可能導致另一種局面，藉此引以為鑑。

當王子遇上美女

哈里王子年幼喪母，與家人關係疏離，這是已知的事實。或許因為他是家中幼子，在王位繼承人中的排名也不算高，所以個性偏向率性而為。他的妻子和自己在某些地方也不相伯仲：她父母在她六歲時離異、以致她與家人關係不佳、尤其是父親和同父異母的姊姊；也許一份同理心造就了這對戀人惺惺相惜、一見鍾情。

梅根的行為模式

筆者留意到梅根有一種牢固的行為反應，就是每每遇到令她不爽的人，無論有多親密，往往會走到一刀兩斷的地步。這種模式曾經發生在她的父親、姊姊和前夫，現在又一次在她的夫家中重複上演。她曾經在Instagram 寫著：「我對憤世嫉俗、過度批評和任何過份要求都沒有耐性。我不想多花任何一分鐘在那些說謊或想操縱我的人身上。」

「情緒割斷」帶來短暫解脫

在博域理論中，這行為稱為「情緒割斷」，就是當事人處身於高度焦慮和情緒依賴的原生家庭中，嚴重得使人感到窒息。為了逃離這家庭的情緒捆綁，便會決絕地與他們斷絕往來。例如當父親非常嚴厲管教或過份依賴孩子，孩子長期活在這無形的壓力下，長大後在人際關係中便會變得容易抽離。「情緒割斷」可以在短期內讓當事人得到解脫，但因為未有處理當中糾結的關係和情緒，只會導致類似問題在其他關係浮現出來，所以並非長遠之策。那還有什麼選項？下回再作分析討論。

作者_小明（吳小明）簡介：

小明是一位家庭治療師，對精神健康這課題一直有看法。眼見香港近年的動盪， 終於決心放下高薪厚職和跨國企業管理層的虛榮，自立門戶。運用博域家庭系統理論為個人及夫婦提供輔導服務。現為國際社家庭學院的教學團隊，定期開辦課程和工作坊。 Facebook 專頁：facebook.com/renewinstrength

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