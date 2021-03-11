【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】分析員蘇沛豐輕鬆規劃家庭工作跑步時間 同步兼顧三贏無難度

最近和朋友傾開的話題，除了疫情和政治之外，總會離不開港股或美股、科技股或新股等，看看如何為手頭資金增值，相信不少跑友都有留意及參與。最近股市大上大落，作為小散戶的小弟有時亦不知如何是好，跑步就是一個很好的出口，讓我暫時先放下不理。講到股票及跑步，有不少股票分析員都有跑步的習慣，股票分析員蘇沛豐Daniel就是其中之一，Daniel目前十公里最佳個人成績是45分53秒，在本港分析員之中，這個時間可算是數一數二。

Daniel表示自己自2014年開始跑步，因為一次身體檢查，驗出自己低密度膽固醇超標，令他意識到即使自己偏瘦，加上一個月亦會踢兩三次波，但亦要吃得清淡一點，以及再做多些運動，於是Daniel展開跑步之路。初初主要都是在家中樓下跑為主，每次3-4公里，逐漸發現有不少行家都有跑步，碰巧大家都是住在港島東附近，所以不時亦會相約一起跑，現時Daniel亦是本地著名財經跑團JustRunners核心成員之一。

▲ 跑團JustRunners有多名財經分析員跑手，蘇沛豐Daniel（左一）是其中一位。

▲ Daniel在2019年參與博愛老夫子香港慈善跑，協助JustRunners奪得十公里團體賽亞軍獎項。

分析員工作時間比一般工作長，Daniel每天早上最遲七時就要出門口，所以不太可能每天早上跑步，平日晚上回家亦要有親子時間，大約十時後待女兒睡覺後才跑，但有時亦要趕著寫不同的分析報告，不是每天晚上都有空，所以盡量擠出時間跑，平日晚上以慢跑為主，周末才會跑長一點。

▲ 因為疫情，Daniel曾試過凌晨四時落街跑，避開多人的時段。

Daniel是一個很有規劃的人，他認為規劃跑步，與規劃工作甚至人生都很類似。例如要準備一個全馬，就至少要比賽幾個月之前開始準備，去實行十二星期或更長的練習，現時坊間也有不少類似的馬拉松訓練課表的書籍可以參考。即使是短期的跑步練習，Daniel亦會先行訂定今次跑步的速度，然後盡量達到目標。工作亦如是，Daniel指分析員在三月及八月會較忙，因為這兩個月份是業績高峰期，年底亦要寫一些來年展望等，所以要預早安排時間分配。

講到跑步習慣，Daniel指現時天氣較涼，可以一星期跑三至四次，平日會有兩晚落街跑6-8公里，周末會參加跑步訓練班，參與一些高難度練習，如間歇跑或均速跑等，若星期天有空，會跑多一個15公里或以上的長課。Daniel在家中亦會做一些啞鈴訓練，增強肌肉力量。

至於會否和5歲女兒一起跑步，Daniel笑言女兒較少做運動，最多只是和她落公園玩捉迷藏，或沿著遊樂場外圍繞圈跑，或者對於小朋友來講，跑步較為沉悶吧？所以他女兒通常只跑一會就停，前幾天Daniel也再帶她去運動場跑，再看看她是否有興趣參與。

▲ Daniel指女兒也喜歡跑步「鬥快」，但很快就會疲倦需要休息。

最近市況波動，Daniel指自己以分析為主，沒有「落場炒」，但亦要因應大起大落的市況，撰寫緊貼大市的報告。有時工作太忙太累時，又或「被女兒激親」而心情欠佳時候，Daniel更加會想去跑步，當是一種減壓及散心良方，暫時放低抽離一會，有時跑步甚至會為工作靈感，加快工作進度。「健康咗，人都精神些！」，病痛也明顯少了。

對於希望緊貼市況的跑友，Daniel建議可以戴著藍芽耳機跑步，一邊收聽投資節目或podcast去跑。他指podcast也有不少投資選擇，例如Bloomberg或一些投資銀行節目等，有些簡短的市場資訊只是幾分鐘一段，例如講解最近不少人關心債息上升對市場的影響，又或者一些時間較長的投資講座等。Daniel自己亦希望在跑步時吸收多些資訊，但他會選擇自己較喜愛的歷史或政治評論節目，在跑步前先下載至隨身聽，然後落街聽住跑。

Daniel本來難得抽中去年的東京馬拉松，所以比賽前夕特別加操，差不多去到狀態最高峰時，奈何疫情令東馬取消。過去一年因為沒有比賽，加上疫情要帶口罩，Daniel指沒有太多動力去練習，訓練強度不及以前，所以亦退步不少。至於未來跑步目標，Daniel表示希望能夠在45分鐘內完成10公里賽事，若能成事就可以晉身成為香港馬拉松達標選手，優先報名參加比賽，現時仍差一分鐘左右。曾經sub4（以少於四小時）完成全馬的Daniel，亦希望未來日子能進一步在3小時30分內完成，並希望能早日參與日本及倫敦馬拉松比賽，令自己有更多動力練習。

▲ Daniel在2019年奈良馬拉松以sub4的成績完成賽事，創下個人馬拉松最佳成績。

Daniel特別為跑友分享兩句金句。第一個是 ”beat yesterday”！Daniel指跑步是和自己比，不需要和其他人比較，因為就算跑到很快，自己亦知道不及一些精英跑手，所以只要進步就會開心滿足，而進步除了是時間快一點之外，亦包括體能上及健康上的進步，甚至是在跑步或體能訓練方法上學到一些新東西。另外，「心沒有放棄，身體就會跟隨」亦是Daniel常鼓勵自己的用語，例如平時長課或者衝圈跑衝至尾段時覺得很辛苦，Daniel就會想起這句叫自己堅持下去。

無錯，能夠順利完成與否，在於有沒有一顆堅持的心，只要經常鼓勵自己、相信自己，自然能夠達到心中所想。大家都加油啊！

▲ Daniel跑過多項跑步賽事，得到不少完賽紀念獎牌。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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