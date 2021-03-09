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意大利簽署協議 成歐洲生產俄羅斯疫苗「史普尼克5號」首例

環球政經 20:16 2021/03/09

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現時，歐洲的疫苗正處於供不應求的情況，部份歐盟成員國不願等待歐盟的監管機​​構-歐洲藥品管理局（EMA）批准對俄羅斯自行研製的新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）。

家庭消費下降 歐元區第四季GDP超出預期 【下一頁

據《路透社》報道，俄羅斯直接投資基金（Russian Direct Investment Fund）在周一與瑞士的藥廠Adienne簽署了在意大利進行商業生產的協議，將在意大利生產由俄羅斯所研發的「史普尼克5號」新冠疫苗，是首個生產該款疫苗的歐洲國家，最快於6月投產，並希望到2021年底能生產一千萬劑的「史普尼克5號」。

墨西哥下議院批准大麻法案 將頒發五種許可證 【下一頁

俄羅斯直接投資基金行政總裁德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示此做法將在意大利創造就業機會，疫苗在意大利生產，因而可以控制其生產量，與此同時，疫苗不僅可以挽救許多意大利的生命，而且還可以出口至其他國家。

 

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責任編輯：羅浩濂

疫苗 意大利 就業

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