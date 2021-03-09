【美國經濟】羅奇指華爾街高估消費反彈 通脹難升下債息將回落

摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）接受CNBC訪問時指，華爾街期待疫苗大規模接種下，消費者需求將會釋放，但認為他們高估了反彈動力，「大規模接種疫苗及大規模的財政刺激措施，理應能滿足民眾長期被壓抑的需求，但由數據來看，這些需求已經出現了。」

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羅奇指，美國GDP中的消費者耐久財（Durable Goods）佔比已回升至過往13、14年前的水平，由此便認定這些被壓抑的需求經已被釋放，而且似乎已反映了下半年或2022年初的潛在增長。因此，羅奇認為民眾接種疫苗後，不代表會將原本花在家具及汽車的開支轉移至電影院及餐廳，故這些行業的需求仍是落後，情況至少持續數季。

他又指，在供應多於需求後，通脹預期便會立即消退，此時美國10年期國債也沒有上升的理由，而且供應鏈及科技亦令物價漲幅進一步被抑制。

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