【氣炸Party@iM網欄】 Basque 芝士蛋糕 「冇得輸」的白色情人節禮物

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【美國經濟】羅奇指華爾街高估消費反彈 通脹難升下債息將回落
去年在疫情下仍繼續風靡全球的西班牙巴斯克芝士蛋糕Basque cheesecake，不像一般蛋糕以貌取勝。
它很醜，但很溫柔──芝士餡的味道既溫厚又柔軟順滑，難怪彭博社Bloomberg早在2019已把它評為全球最火之甜點，也難怪它一直高企有名的東京銀座GAZTA甜品店人氣之選。
芝士蛋糕不像一般海綿蛋糕受普遍歡迎，主要是覺得它太heavy。
但這與它的典故完全吻合，芝士蛋糕開始就是為古希臘選手以芝士、麵粉、蛋、蜂蜜湊合起來用以增強體力的甜點。
在西方歷史的帶動下它演變出具不同的地方特色，而且越變越精彩。
日本澀穀溪的XIRINGUITO Escribà 海鮮餐廳上周剛推出的Basque 芝士蛋糕配滴漏咖啡套裝, 只提供網上應購，實物要等到3月13日才開始在商店開售，但也正好用作3月14日白色情人節的回禮。
禮物要有心思，自己動力做當然更夠溫馨，夠窩心。
做Basque cheesecake 也是不太懂做蛋糕的新手的「無得輸」。形狀、大小、風味全按照「收餅人」的喜好決定，百分百度身量造，也是對「做餅者」的一大挑戰。
令所有做餅新手一百個放心的，是Basque 芝士蛋糕的做法非常隨意，最重要是一定要Burnt! 就是焗成焦黑的醜模樣，才算成功。
家裡沒有焗爐，氣炸鍋完全可以代勞。
以下參考網上AF Basque cheesecake的做法：
預先200度預熱5分鐘
材料
製作方法
作者_樂山樂水（梁蕙瑛）簡介：
一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。
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