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Zoom創辦人袁征轉讓4成股份 金額超過60億美元

環球政經 19:02 2021/03/09

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根據視像會議軟件公司Zoom所提交的一份監管文件，其創辦人袁征向一名受益人於上周轉讓了約1800萬股股票，相等於他所持有的股份約40%，價值超過60億美元（約468億港元）。

 

Zoom的發言人稱，股份轉讓關乎袁征的遺產規劃，是按照袁征及其妻子的信託基金内的條款所分配，他們二人育有3名子女。根據該文件，是次轉讓分兩批進行，每批約900萬股，並當作饋贈用途。

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去年因疫情關係，Zoom的股票幾乎增長了400%，惟現今已下跌了7.85%。而根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），袁征在全球排行第130名，在股份轉讓前的淨資產高達151億美元。

 

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責任編輯：梁翠麗

 

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