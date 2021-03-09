Zoom創辦人袁征轉讓4成股份 金額超過60億美元

根據視像會議軟件公司Zoom所提交的一份監管文件，其創辦人袁征向一名受益人於上周轉讓了約1800萬股股票，相等於他所持有的股份約40%，價值超過60億美元（約468億港元）。

Zoom的發言人稱，股份轉讓關乎袁征的遺產規劃，是按照袁征及其妻子的信託基金内的條款所分配，他們二人育有3名子女。根據該文件，是次轉讓分兩批進行，每批約900萬股，並當作饋贈用途。

【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬 網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返：【下一頁】

女股神Cathie Wood：Bitcoin或上望25萬美元：【下一頁】

去年因疫情關係，Zoom的股票幾乎增長了400%，惟現今已下跌了7.85%。而根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），袁征在全球排行第130名，在股份轉讓前的淨資產高達151億美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：梁翠麗