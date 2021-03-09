【閃‧亮‧人生@iM網欄】不忘初心 Be Your Own Legend

你有聽過一些歌令你感動落淚嗎？

有沒有一些歌的歌詞能打動你心扉、給你重新燃點鬥志的呢？

我除了喜歡聽動人情歌之外，工作上我也特別喜歡聽音樂，特別是一些有勵志歌詞的歌。

我還有一個特別喜好，就是每天一早起身準備新一天的工作，包括在我化妝時以及開車返辦公室途中，都喜歡聽著會令我鬥志激昂的歌，讓我充滿著正能量和動力的去展新一天的工作。聽起來好似有點老土...但對我很Work。

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其中一首特別想和大家分享的歌，是一首在我不同Playlist裡都佔一席位，一首不算太熱播，差不多是3年前的歌。由古巨基主唱、林夕填詞的～「初心」真的很喜歡林夕的歌詞，但我相信大部份朋友也未必聽過，那就先睇睇和聽聽他的MV吧！

「初心 」MV by 古巨基

初心是甚麼一回事呢？



正如填詞大師林夕的一句，是一個 「敢去造夢便瘋狂，仍然鎮定如初心，失望亦從不沮喪」的Mindset。是一個因為自己的瘋狂而去追尋一些可以說是遙不可及的夢想。沿途不斷跌跌碰碰而且大部份時間也是處於迷惘中。當中經歷不為人知、亦不好對外人說的委屈，往往只會對人歡笑背人愁。路途中，或許只會剩下自己一個人明白為何仍要繼續做、只得自己孤身寂寞地我走我路。正如歌詞所説，重點是要做到 「不怕寂寞地追尋，遺憾令旁人擔心，驕傲在無愧初心」的一個境界。

很多時做訪問，記者朋友們也喜歡問我的個人Motto是甚麼，我一向的說法都是「爭氣做好本分、勇氣迎接挑戰」。現在你問我，我還是會這樣說。

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做夢是需要勇氣、需要跳出常規、今天的我打倒昨日的我。更重要是要為自己、為家人、為愛自己的人（是真的真心愛自己的人）去爭的一口氣！必須要盡全力做到最好，不能給別人「睇死」的那份頑固與堅持，或許在成功前未必找到共鳴的人，「那...又如何？」的一個層次。

我特別喜歡這兩句歌詞，每次聽到也會很有Feel...

「毋忘是為誰爭氣，無論會令誰歡喜，驚天意背棄自己，從未信被理想拋棄，咬著牙關過，當初的我勉勵我，天真會變大器，成就最動聽真實傳奇」！

「毋忘是為誰爭氣，無論會令誰走避，不管哪個信自己，留下我未對我捨棄，咬著牙關過，當初的我創造我，天真會 變大器，成就最動聽真實傳奇」！

不忘初心？！就是要記住當初的我，一定要自己不斷勉勵自己，就算身邊一個Fans也沒有，也得要有勇氣造夢，自己爭氣，頑固堅持，寂寞追尋！怪我仍然太天真，但要相信自己一日終會成大器，成就自己的傳奇！自己的閃亮人生必由自己去勇敢改寫！

初心歌詞 主唱：古巨基

作詞：林夕

作曲：林獻凱

編曲：楊鎮邦

監製：舒文 天知道 我對不對

年紀小 狂想多 會受罪

只知我 太過懂妥協 也許

才心虛 才委屈到落淚 明白宏願像天堂

疲憊時候或迷失方向

沿路仍像舊時忠於所信未說謊 敢去造夢便瘋狂

仍然鎮定如初心

失望亦從不沮喪 毋忘是為誰爭氣

無論會令誰歡喜

驚天意背棄自己

從未信被理想拋棄 咬著牙關過

當初的我勉勵我

天真會 變大器

成就最動聽真實傳奇 有些妄想沒可能

有些理想只博到悲憫

如像頑童若頑固得很對便勇敢 不怕寂寞地追尋

遺憾令旁人擔心

驕傲在無愧初心 毋忘是為誰爭氣

無論會令誰歡喜

驚天意背棄自己

從未信被理想拋棄 咬著牙關過 當初的我勉勵我

天真會 變大器

成就最動聽真實傳奇 毋忘是為誰爭氣

無論會令誰走避

不管哪個信自己

留下我未對我捨棄

咬著牙關過 當初的我創造我

天真會 變大器

成就最動聽真實傳奇~~ Yeah 無負確信過: 真理! Woo...

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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