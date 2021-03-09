【業績】越秀交通基建去年少賺86%　末期息7仙

▲ 越秀交通基建去年少賺86% 末期息7仙

越秀交通基建 （01052） 收市後公布，去年盈利按年跌85.9%至1.6億元（人民幣，下同），派末期息股0.07港元，按年跌66.7%，全年派息率為60.9%。越秀交通基建今日升0.2%，報5.54元。

管理層表示，受新冠疫情及免費政策的雙重負面影響，公司上半年未産生盈利，隨著疫情的控制，5月份恢復收費以來，項目整體出現恢復性增長趨勢，部分抵銷了中期業績虧損帶來的負面影響，公司在下半年已經産生了盈利。

管理層續指，公司重視股息政策的穩定性和持續性，在正常經營的情况下無意對現有股息政策有重大改變，50%至60%的派息比率已經充分考慮了股東回報以及業務擴張需求。

期內，收入按年跌3.4%至29.2億元，其中括路費收入跌5%至28.7億元。越秀交通基建指，收入和盈利下跌主要是受新冠病毒疫情及收費公路行業為應對疫情防控採取的79天免收通行費措施的影響。

相關文章：【業績︱房託股】越秀房託去年每基金分派0.2293元 融資成本降至2.57%

【業績】越秀交通基建上半年轉蝕2.9億人幣 不派息

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦