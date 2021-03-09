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【新冠疫苗】日本增5宗嚴重過敏 全部為女性

環球社會熱點 18:48 2021/03/09

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日本周一（8日）宣布再增5人接種新冠疫苗後出現嚴重過敏反應。

新冠肺炎疫情嚴峻，日本有多人接種新冠疫苗後出現嚴重過敏。日本周一（8日）宣布再增5人接種新冠疫苗後出現嚴重過敏反應。據悉，日本國内接種新冠疫苗後嚴重過敏的8宗個案，全部均為女性。

已打新冠疫苗 加拿大護老院12人仍確診 【下一頁】

【新冠疫苗】南韓增2宗死亡個案 6人接種後確診 【下一頁】

日本厚生勞動省宣布，再有5人接種輝瑞（Pfizer）疫苗後，出現嚴重過敏反應。5名女性的年齡介乎20至50多歲，周一接種疫苗的5至30分鐘後，出現喉嚨不適、俗稱風癩的蕁麻疹、呼吸困難等症狀。

據悉，5人當中有4人患有過敏、哮喘等疾病。醫生認為5名出現嚴重過敏的人當中，有3人的過敏反應是與接種輝瑞疫苗有關，而其餘2人的情況則無法評估。

根據美國的報告，每接種20萬劑輝瑞疫苗，就會出現一宗全身劇烈過敏反應的個案。日本截至周一約有7萬名醫護接種輝瑞疫苗，累計已有8名女性接種後出現嚴重過敏。

厚生勞動省醫藥品安全對策相關專門調查會會長岡明指出，外國的數據顯示與男性相比，女性接種疫苗後過敏的個案更多。

圖解接種疫苗注意事項

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責任編輯：鄭錦玲
 

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