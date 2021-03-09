【三星新機】三星官方YouTube走漏風聲　5G中階機A52、A72下周三登場？

▲ 三星（Samsung）的A系列中階產品Galaxy A52及A72，在網路上已經有不少消息流出，並有傳聞將會在3月正式亮相。

三星（Samsung）的A系列中階產品Galaxy A52及A72，在網路上已經有不少消息流出，並有傳聞將會在3月正式亮相。有外國網友日前發現三星官方YouTube頻道上，出現「Galaxy Unpacked March 2021」直播活動的預告連結，時間顯示為3月17日。外界就預測，三星將會在當日正式推出兩款A系列新機。

【5G手機】三星Galaxy S21南韓報捷 首月售出59萬部

【生物認證支付】三星夥Mastercard開發生物辨識信用卡 降接觸病毒風險

外國科技網站SamMobile報道指，外國網友在Twitter上傳了一張截圖畫面，顯示三星預計將於韓國時間3月17日晚上10時半，舉辦新品發布會的線上直播活動訊息。不過該頁面截圖被分享到Twitter後，三星官方隨即移除該頁面。

▲ 外國科技網站SamMobile報道指，外國網友在Twitter上傳了一張截圖畫面，顯示三星預計將於韓國時間3月17日晚上10時半，舉辦新品發布會的線上直播活動訊息。（SamMobile圖片）

外媒預計，該直播活動很可能是三星A系列的兩款新機A52、A72將正式登場的徵兆。綜合外媒消息指，A52及A72將搭載高通S750G 5G處理器、電池容量比前代微升，A52內建4500 mAh電池、A72則配置5000 mAh電池。

另外，兩款手機均配置四鏡頭的組合，包括有6400萬像素支援光學OIS防手震的主鏡頭，以及1200萬像素的超廣角鏡頭、500萬像素的景深鏡頭與500萬像素的微距近拍鏡頭。屏幕方面則會搭載與前代相同的Super AMOLED、採「開孔式」全屏幕設計。A52屏幕為6.5吋，A72屏幕則為 6.7吋。更多發布會的詳細消息，就仍有待三星公布喇！

【挑戰蘋果】Samsung擬今年發表Exynos自家處理器筆電

責任編輯：曾曉汶