梅根父親唱反調 稱英國王室沒有種族主義者

英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴訪問奧花雲費(Oprah Winfrey)專訪大爆王室內幕,訪問出街後引來全球熱烈討論。梅根父親馬克爾(Thomas Markle)選擇為英國王室辯護,強調不認為王室是種族主義者,並指女兒梅根說王室成員擔憂兒子阿奇膚色黝黑是「愚蠢的問題」(dumb question)。

有非裔血統的梅根(Meghan Markle) 透露,王室於其兒子阿奇(Archie)出生前,已對阿奇的膚色十分憂慮,談論他出生時膚色將會有多深,並聲稱這是阿奇沒被授予王子頭銜的原因。

梅根父親馬克爾接受英國獨立電視(ITV)訪問指,自己非常尊重王室成員,不認為他們是種族主義者,更強調「寧願相信美國洛杉磯、加利福尼亞州存在種族主義,但都不覺得英國人是種族主義者。」(I think Los Angeles is racist, California is a racist, but I don’t think the Brits are.)

此外,馬克爾指關於猜測梅根當時未出生嬰兒膚色的問題,可能只是有人問了愚蠢問題,而不是一個完全的種族主義者。但無可否認,詢問嬰兒膚色有多黑的言行都是「廢話」(bullshit)。但馬克爾相信王室應對此評論進行深入調查。

責任編輯:郭麗明