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梅根父親唱反調 稱英國王室沒有種族主義者

環球社會熱點 19:01 2021/03/09

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英國哈里王子和太太梅根接受美國名嘴訪問奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪大爆王室內幕，訪問出街後引來全球熱烈討論。梅根父親馬克爾（Thomas Markle）選擇為英國王室辯護，強調不認為王室是種族主義者，並指女兒梅根說王室成員擔憂兒子阿奇膚色黝黑是「愚蠢的問題」（dumb question）。

名嘴嘲梅根值奧斯卡獎 英媒逐點反駁梅根指控 【下一頁】

有非裔血統的梅根（Meghan Markle） 透露，王室於其兒子阿奇（Archie）出生前，已對阿奇的膚色十分憂慮，談論他出生時膚色將會有多深，並聲稱這是阿奇沒被授予王子頭銜的原因。

梅根父親馬克爾接受英國獨立電視（ITV）訪問指，自己非常尊重王室成員，不認為他們是種族主義者，更強調「寧願相信美國洛杉磯、加利福尼亞州存在種族主義，但都不覺得英國人是種族主義者。」（I think Los Angeles is racist， California is a racist， but I don’t think the Brits are.）

梅根揭兒子為何無王子頭銜 王室憂膚色太深（附圖輯） 【下一頁】

此外，馬克爾指關於猜測梅根當時未出生嬰兒膚色的問題，可能只是有人問了愚蠢問題，而不是一個完全的種族主義者。但無可否認，詢問嬰兒膚色有多黑的言行都是「廢話」（bullshit）。但馬克爾相信王室應對此評論進行深入調查。

責任編輯：郭麗明

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