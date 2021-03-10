【小老闆生意經@iM網欄】後疫情時代 零售業的關鍵趨勢

早前政府公布了本地1月的零售業數據。1月零售業總銷貨價值的臨時估計為326億元，較去年同月下跌13.6%，遜市場預期的跌11.7%。該月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較去年同月上升92.1%。

網上消費為主要增長動力

本地零售業受社會運動及疫情影響多時，連續多個月來行業銷售數據表現慘淡。直至今年1月，行業仍未有明顯轉好的跡象。不過業界普遍認為，行業經歷近兩年淡況後，今年2月有望迎來復甦。

主要原因是今年的農曆新年在2月，加上1月限聚令的措施令不少減少了外出消費的機會。而在剛過去的2月，限聚令逐步放寬，農曆新年期間一向是行業的消費旺季。再加上去年2月受疫情影響，拖累行業銷售數據突然出現急跌，在低基數效應下，今年2月將迎來反彈亦不無道理。

值得留意的是，今年2月零售業網上銷售價值按年大幅上升，反映目前整個行業生態已徹底改善，以往行業靠遊客、自由行推動的日子已一去不返，未來行業增長動力，主要是靠本地人在網上的消費潛力。

商家應好好掌握行業新趨勢

然而，本地零售行業為了自救，周不時都在不同地區舉辦不同零售主題的展覽。就在3月4日至3月7日，32個商會組成的香港商業專業評審中心（商評中心）在南豐紗廠IP Lab舉辦「第一屆商評博覽 」，讓人了解不同零售行業的特色產品、服務及特色，從而帶動本地消費。

另外，貿發局舉辦的香港貿發局「國際採購匯」亦於今年3月至7月以網上和實體模式舉行，結合原定於本年春季舉辦的七個展覽，以靈活的安排，讓不同企業探尋跨行業商機。

一場新冠疫情，大家避免外出，令網購大行其道。以上展覽舉辦的目的，無非都是想讓業界人士更能掌握本地零售行業發展的新趨勢，推動行業健康地成長。

筆者認為，作為一個商家，與時並進是很重要的。一個時代的終結及變遷，並不代表要握殺所有營商機會，只要懂得追趕時代的步伐，就不會面臨被淘汰的命運。本地零售業生態已徹底改變為不爭的事實，商家應好好拓展線上銷售，才不會流失客源。而客戶的線上消費習慣及模式，商家亦可從中洞悉背後的大數據，好好利用的話，他日就有機會成為另一生財工具。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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