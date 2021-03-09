  • 20°C
香港時間 : 2021309日 (二) 20:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】投訴舊式公屋只有兩個窗 光源不足 缺新鮮空氣　網民：以前政府都無考慮過設計

理財智慧 19:33 2021/03/09

分享：

香港有四成五人居住公屋，不少人仍在住舊式公屋。近日有網民於網上討論區發文抱怨，指舊式公屋設計不好，全屋只有兩個窗戶。

樓主說明自己家是舊式工字型房子，只有兩個窗戶，一個是在客廳的氣窗，一個是在廚房，沒有光源能照射入屋。而且對面鄰居喜歡在走廊吸煙，令他無法開窗。房間亦因此沒有新鮮空氣，非常焗促，黑暗令人昏昏欲睡之餘更令樓主「周身唔聚財」。

【氣炸Party@iM網欄】 Basque 芝士蛋糕 「冇得輸」的白色情人節禮物【下一頁

網民各出奇招，有人讓樓主去投訴鄰居：「走廊唔俾食煙，可投訴，有門牌會更加好，可以天天發電郵給房屋署投訴」，又教路「新式公屋室內可以報埋控煙辦」。不過這些都是權宜之計，樓主想解決問題就只能換房子。

不少人覺得以前的公屋只是為了安置人口用，根本沒有考慮過居住的實況，政府應要改善一下舊公屋。

【延伸閱讀】融合新舊設計 50年代淺水灣建築打造綠色智能家居 【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

網上討論區 人口 公屋

上一篇文章

【大行報告】滙豐看好呢隻重卡股 目標價上調22%　潛在升幅35％

下一篇文章

梅根接受美國名嘴訪問 指英國皇室擔憂兒子膚色問題 梅根父回應：「不覺得英國人是種族主義者」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛
【網民熱話】男友用買樓儲備炒孖展 輸了沒錢付首期　網民：長痛不如短痛
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁
【網民熱話】網民買美股一度賺到首期 短短一個月科技股大跌蒸發首期 大嘆：發咗場夢咁
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
【樓市故事】租客睇縉城峰租盤一見鍾情 即出高價誘業主放售 成功以2100萬元購入
UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元
UA戲院今日宣佈全綫結束 百老匯戲院遭建築公司控告 欠債1133萬元
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【K11 MUSEA】為感謝員工協助商場重開 鄭志剛向K11 MUSEA員工大派3,800元獎金　外判工都有份
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返
【網民熱話】20萬炒美股賺少少就all in 本金輸剩8萬　網民：靠運氣贏嘅憑實力輸返