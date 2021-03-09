【樓市熱話】投訴舊式公屋只有兩個窗 光源不足 缺新鮮空氣　網民：以前政府都無考慮過設計

香港有四成五人居住公屋，不少人仍在住舊式公屋。近日有網民於網上討論區發文抱怨，指舊式公屋設計不好，全屋只有兩個窗戶。

樓主說明自己家是舊式工字型房子，只有兩個窗戶，一個是在客廳的氣窗，一個是在廚房，沒有光源能照射入屋。而且對面鄰居喜歡在走廊吸煙，令他無法開窗。房間亦因此沒有新鮮空氣，非常焗促，黑暗令人昏昏欲睡之餘更令樓主「周身唔聚財」。

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網民各出奇招，有人讓樓主去投訴鄰居：「走廊唔俾食煙，可投訴，有門牌會更加好，可以天天發電郵給房屋署投訴」，又教路「新式公屋室內可以報埋控煙辦」。不過這些都是權宜之計，樓主想解決問題就只能換房子。

不少人覺得以前的公屋只是為了安置人口用，根本沒有考慮過居住的實況，政府應要改善一下舊公屋。

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責任編輯：張瑋婷