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墨西哥下議院批准大麻法案 將頒發五種許可證

環球政經 18:25 2021/03/09

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繼大麻合化法於11月順利通過墨西哥參議院的投票表決後，下議院亦於週一（8日）批准了大麻合化法法案，令墨西哥向成爲全球最大的大麻市場之一邁進一步。

 

墨西哥多年來一直因販毒集團之間的暴力衝突而陷入困境，逾十萬人因而喪生。根據大麻法案，只有獲得批准的18歲以上人士才能種植、攜帶或食用大麻及其衍生物。

【UA結業】 消費者或最快一年後才獲賠償 消委會接獲14宗查詢及投訴：【下一頁

【黎巴嫩爆炸】疫情、經濟、內政三重危機　黎巴嫩外交長痛批：失敗的國家：【下一頁

法案將創立墨西哥大麻監管局（Mexican Institute for the Regulation and Control of Cannabis），將為大麻的種植、轉化、銷售、研究以及出口或進口頒發五種許可證。

 

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責任編輯：梁翠麗

內政 墨西哥
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