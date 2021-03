墨西哥下議院批准大麻法案 將頒發五種許可證

繼大麻合化法於11月順利通過墨西哥參議院的投票表決後,下議院亦於週一(8日)批准了大麻合化法法案,令墨西哥向成爲全球最大的大麻市場之一邁進一步。

墨西哥多年來一直因販毒集團之間的暴力衝突而陷入困境,逾十萬人因而喪生。根據大麻法案,只有獲得批准的18歲以上人士才能種植、攜帶或食用大麻及其衍生物。

【UA結業】 消費者或最快一年後才獲賠償 消委會接獲14宗查詢及投訴:【下一頁】

【黎巴嫩爆炸】疫情、經濟、內政三重危機 黎巴嫩外交長痛批:失敗的國家:【下一頁】

法案將創立墨西哥大麻監管局(Mexican Institute for the Regulation and Control of Cannabis),將為大麻的種植、轉化、銷售、研究以及出口或進口頒發五種許可證。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:梁翠麗