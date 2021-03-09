  • 20°C
香港時間 : 2021309日 (二) 19:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國債息】PIMCO：長債息率短期再升空間有限　通脹壓力仍然受控

股市 18:25 2021/03/09

分享：

美國十年期債息近期急升，全球最大債券投資基金之一太平洋投資管理公司（PIMCO） 非傳統策略首席投資官Marc Seidner周一發表報告指出，各國央行將短期政策利率維持在接近零的水平，較長期債券的收益率料應該會保持在近期區間之內，進一步上升的空間受限。

羅奇：華爾街高估消費反彈　美國債息會回落【下一頁】

Seidner指出，今年初債券市場遭拋售的程度表明，通脹預期可能上升得過高、過快。他指出，認為通脹迅速加快的風險不大，特別在短期內，因為目前仍然有數項因素壓抑工資增長，令通脹受控。另外，聯儲局及其他央行也繼續維持低利率及買債計劃。

Seidner稱，最近幾個月收益率曲線顯著走陡後，通脹的前景更加平衡，目前收益率進一步上升的空間可能會受到限制。雖然收益率的飆升短期內可能會給債券投資組合帶來痛苦，但收益率重置並上升可以給Pimco等主動型基金管理人帶來有吸引力的入場機會，並最終為投資者提供更高的收入和回報潛力。由於全球經濟繼續從疫情的影響中復甦，通脹的上行壓力可能相對受控。

聯儲局下周二（16日）至周三（17日）將舉行議息會議，市場關注局方會否以收益率曲線控制 （YCC）及扭轉操作（Operation Twis ）壓制收益率。華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，認為聯儲局對於長債收益率的上漲，將可能繼續採取靜觀其變的態度。實際上，拉長時間維度來看，目前10年期美債收益率的水平並不算太高。而且，正如美聯儲主席和其他官員所說的，長債收益率的上升主要反映的是市場對經濟復蘇的信心。這似乎稱不上是一件值得擔憂的事。

相關文章：【美國債息】花旗：過去3次加息周期有四大行業跑出　薦7大精選股（附名單）

編輯：吳敏芳

美國聯儲局 經濟 債券 議息 通脹

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨升逾百點　納指期貨反彈2%　中資車股盤前揚（不斷更新）

下一篇文章

【業績】一文看清本周業績公佈 中電信去年純利增長1.6%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】多隻藍籌股陷入技術熊市　高位回落兩成
【港股市況】多隻藍籌股陷入技術熊市　高位回落兩成
【新股IPO】朝雲集團6601逾26萬人認購　超額認購171倍一手中籤率50%（附分配結果）
【新股IPO】朝雲集團6601逾26萬人認購　超額認購171倍一手中籤率50%（附分配結果）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港2%騰訊ADR軟　恒指夜期升194點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港2%騰訊ADR軟　恒指夜期升194點（不斷更新）
【港股通】北水走資132億　騰訊美團走資重災、中移動逆市吸資　內地基金憂現贖回潮
【港股通】北水走資132億　騰訊美團走資重災、中移動逆市吸資　內地基金憂現贖回潮
【恒指夜期】科技股反彈乏力科指跌0.2%　恒指夜期升71點（不斷更新）
【恒指夜期】科技股反彈乏力科指跌0.2%　恒指夜期升71點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾百點　納指期貨反彈2%　中資車股盤前揚（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升逾百點　納指期貨反彈2%　中資車股盤前揚（不斷更新）