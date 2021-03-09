【美國債息】PIMCO：長債息率短期再升空間有限　通脹壓力仍然受控

美國十年期債息近期急升，全球最大債券投資基金之一太平洋投資管理公司（PIMCO） 非傳統策略首席投資官Marc Seidner周一發表報告指出，各國央行將短期政策利率維持在接近零的水平，較長期債券的收益率料應該會保持在近期區間之內，進一步上升的空間受限。

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Seidner指出，今年初債券市場遭拋售的程度表明，通脹預期可能上升得過高、過快。他指出，認為通脹迅速加快的風險不大，特別在短期內，因為目前仍然有數項因素壓抑工資增長，令通脹受控。另外，聯儲局及其他央行也繼續維持低利率及買債計劃。

Seidner稱，最近幾個月收益率曲線顯著走陡後，通脹的前景更加平衡，目前收益率進一步上升的空間可能會受到限制。雖然收益率的飆升短期內可能會給債券投資組合帶來痛苦，但收益率重置並上升可以給Pimco等主動型基金管理人帶來有吸引力的入場機會，並最終為投資者提供更高的收入和回報潛力。由於全球經濟繼續從疫情的影響中復甦，通脹的上行壓力可能相對受控。

聯儲局下周二（16日）至周三（17日）將舉行議息會議，市場關注局方會否以收益率曲線控制 （YCC）及扭轉操作（Operation Twis ）壓制收益率。華僑永亨銀行經濟師李若凡指出，認為聯儲局對於長債收益率的上漲，將可能繼續採取靜觀其變的態度。實際上，拉長時間維度來看，目前10年期美債收益率的水平並不算太高。而且，正如美聯儲主席和其他官員所說的，長債收益率的上升主要反映的是市場對經濟復蘇的信心。這似乎稱不上是一件值得擔憂的事。

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編輯：吳敏芳