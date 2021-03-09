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【大行報告】中信証券維持小米「買入」評級　美投資禁令帶來買入機會

股樓投資 18:40 2021/03/09

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中信証券今日發表研究報告稱，基於美國投資禁令，富時羅素宣布將小米(01810)從指數剔除。若小米最終被富時羅素和MSCI等剔除指數，該行料將有約18.7億美元的被動資金流出，並可能影響其他美國投資者的主動資金的交易，短期或令股價受壓。該行認為集團基本面持續向好，「手機×AIoT」的長期價值和競爭優勢得以擴展，短期股價受壓帶來買入機會，維持公司「買入」評級。

小米的「手機×AIoT」的長期生意模式改善，在品牌，效率，規模方面的競爭優勢不斷提升。該行指：

1）智能手機方面：2020第四季公司全球，國內份額分別提升至11.2％，13.7％，連續2個季度居於全球第三；小米11，K40系列的中高端表現較好，供應鏈方面有相對優勢，國內綫下渠道加速拓展，海外市場拓展進入收穫期，整體競爭力全面提升，全年有望在全球穩三爭二

2）AIoT業務方面：小米是全球領先的AIoT平台，2020年第二季月活躍用戶達到4,300萬，按年增長34％。隨著全球經濟快速復蘇，該行預期小米AIoT業務增速將持續回升。

3）互聯網服務方面：預計小米手機銷量的增長將推動MIUI MAU增長，電視互聯網和有品電商亦穩健增長，互聯網服務增速亦將逐步回升。

其他大行對小米評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

小米集團－W（01810） 港股

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