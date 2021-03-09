【名人沽貨】華懋CEO蔡宏興減價百萬賣樓　賺近三成離場　月初稱對港樓市有信心

雖然樓市迎來小陽春，加上不少分析員看好今年樓市，但有本地發展商高層減價逾百萬賣樓。華懋集團行政總裁蔡宏興早前累減120萬元，以1,130萬元售出灣仔囍滙一個單位，持貨近8年，帳面賺約233萬元。

值得留意的是，華懋集團旗下如心酒店集團本月初易名，由過住的「L'hotel Group」，正式易名為「Nina Hospitality」，並推出全新品牌標誌。蔡宏興當時指，對香港樓市前景有信心，會繼續物色合適地皮發展不同項目。事實上，蔡宏興為地產界老行尊，在過檔到華懋前，為南豐的管理層，熟悉香港樓市發展。

土地註冊處資料顯示，灣仔囍滙2期1座低層J室，早前以1,130萬元易手，原業主為蔡宏興（CHOI WUN HING DONALD）及黃幸愉（WONG HANG YUE KAREN），與華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興及其妻子同名。資料顯示，兩人於2013年897.4萬元購入上址，換言之，二人帳面現賺約233萬元，物業期內升值約26%。區內地產透露，單位一直用作收租，原叫價1,250萬元放盤，終累減120萬元，以1,180萬元易手，較網上銀行估價低約4%。

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