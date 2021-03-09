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不法分子假冒玉山商業銀行 向客戶發送釣魚訊息 金管局呼籲市民提高警覺

環球政經 18:11 2021/03/09

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網上騙案手法層出不窮，各位市民都要打醒十二分精神。金融管理局呼籲市民留意一個由玉山商業銀行股份有限公司所發出關於偽冒電郵的新聞稿，同時指有該銀行已向金管局匯報相關事件。

【網民熱話】網上騙案層出不窮   網民收假冒郵政釣魚短訊 破解五個騙徒常用手法：【下一頁

據玉山商業銀行報稱，有不法分子假冒該銀行名義，發送虛假簡訊及郵件給顧客，也就是俗稱的「釣魚」信息。電郵及短信均以「發票付款通知」為主旨，通知客戶銀行帳戶有異常情況，或以系統更新需要重新驗證為由，要求客戶點選簡訊上的假網址等。玉山商業銀行表示，不會發送簡訊要求顧客點選簡訊上的連結，並輸入帳號、密碼、OTP等認證資訊。

【SIM實名制】港府延長電話登記智能卡制度諮詢期至3月20日：【下一頁

玉山商業銀行表示，不會發送簡訊要求顧客點選簡訊上的連結，並輸入帳號、密碼、OTP等認證資訊，該行同時提醒顧客，應注意辨識是否為該行所發出的電郵，例如寄件者的電子郵件域名是否為「esunbank.com.tw」、「email.esunbank.com.tw」以及「esunbank.com」。若顧客不確定電郵真假，應特別留意不要輕易點選郵件內文的連結或附件檔案，避免個人資料外洩或產生其他損失。

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責任編輯：翁嘉陽

財務自由 香港金融管理局
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