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【網民熱話】拍賣網驚現UA現金券 標價竟炒高10倍　網民：根本無收藏價值

理財智慧 19:13 2021/03/09

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UA本月8日宣佈全線結業，引起香港人關注。近日有網民於網上討論區發文，指在二手買賣軟件上掀起了炒UA最後營業電影票熱潮。

樓主貼出幾張圖片，在二手買賣軟件上有人賣UA現金券及「票尾」。50元的現金券售價500元，若是特別版如K11的100元券就售1000元。有人售1992年至1997年的「票尾」，各賣200元。

【UA結業】 消費者或最快一年後才獲賠償 消委會接獲14宗查詢及投訴【下一頁

網民放售取態大不同，如有網民把包場的「票尾」賣24000元，一共24張，平均2400元一張。但同時有些網民為了止蝕就低價賣出，如三張100元的禮券就賣250元。

有網民回應指這行為體現出香港人喜歡「炒炒賣賣」，不愧是金融中心。不過更多人表示不理解，「你話最尾一日最尾一場，我都仲接受到」，是90年代的電影票和現金券有什麼意義？若是當郵票收集也可以，但炒價太高，不值得買。

 

網上炒價：

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責任編輯：張瑋婷

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