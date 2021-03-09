【碳中和】保利協鑫宣布 顆粒硅各指標再現突破 單程轉化率達99%

多晶硅生產商保利協鑫(03800)宣布，公司硅烷流化床法顆粒硅萬噸投產後，經過生產運營及下游客戶使用實證，顆粒硅各項指標再獲突破。保利協鑫今日一度大幅炒上高見2.37元，全日收報2.18元上升1.9%。

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生產端方面，顆粒硅各項品質指標已達到西門子法緻密料標準，部分指標優於緻密料。通過對內膽材料等核心輔材的長期研發，公司在不額外增加成本的情況下，使得總金屬含量下降至10ppbw以下，碳含量下降至0.4ppma以下，氫含量下降至20ppma以下，細粉率下降至0.1％以下。10,000噸產線氫含量較上階段6,000噸產線下降近三成。收得率方面，顆粒硅單程轉化率可達99％，90％可用於單晶。



保利協鑫指，通過下游客戶驗證，已經較好解決金屬，硅粉和碳含量問題。氫含量問題已經較第一階段有較大改善，氫含量進一步優化方案預計在30,000噸產線投放中應用。目前公司和下游客戶積極合作，提高顆粒硅應用效率和摻合比例，顆粒硅應用仍然有很大的進步空間。通過和客戶的緊密合作，公司預計在未來實現高投放比例的工業化應用。

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公司又指，在助力碳中和方面，對使用硅烷流化床法顆粒硅與改良西門子法棒狀硅工藝生產晶硅元件對整個光伏路徑進行碳足跡溯源，僅多晶硅環節1GW多晶硅料可減排13萬噸CO2，較西門子法降低74％；基於整個光伏產業鏈，1GW元件至少可降低CO2排放量47.7％。