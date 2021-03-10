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【券商點睇】供需因素皆有利煤價上漲　煤炭股首季業績或大爆發

股樓投資 00:39 2021/03/10

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資金換馬至周期股，博經濟復甦帶來企業盈利大翻身，這個邏輯可套在煤炭行業身上。根據安信證券發表報告，似乎首季業績的能見度已經頗高。

【大行報告】憧憬訪澳門旅客人數回復正常　瑞銀點名看好呢3隻濠賭股，請按【見下頁

供需因素皆利好煤價向上。供應方面，隨着兩會召開，安全檢查增多，加上產地保供結束，形成供應趨緊。反觀，工業企業復工面加大，工業用電日耗回升，電廠庫存呈快速消耗的趨勢。

據了解，年初至今港口動力煤均價為每噸749.9元人民幣，高於去年同期34.5%，考慮到價量齊升，預期首季業績望錄得同比大增。

【買樓理財】2003年未必人人敢「撈底」　當年「大膽」花75萬買粉嶺私樓　現帳面勁賺約6倍，請按【見下頁

另一方面，國際油價上揚，紐約期油已漲至每桶65元水平，同樣會帶動煤化工產品的價格上升。WIND數據顯示，聚乙烯、聚丙烯及尿素價格，分別上升了15.2%、24.5%和15.5%。

該行看好中煤能源（01898）、中國神華（01088），因其每噸煤淨利低，故業績彈性較大，可受益於煤化工產品價格上漲；還有兗州煤業（01171），因估值低。

【延伸閱讀】行業分析：價值重估空間大　光大證券首次覆蓋電訊運營股　聯通中電信更具成長性，請按【見下頁

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記者：林衛

港股 中煤能源（01898） 兗州煤業（01171） 中國神華（01088） 煤炭股 中國 動力煤

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