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【內地樓市】九倉吳天海：內地樓市風險回報不及香港　今年首兩個月旗下商場銷售額至少升五成

股市 17:47 2021/03/09

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吳天海指，酒店表現呈兩極化，尼依格羅（Niccolo）品牌酒店的表現，較馬哥羅品牌更佳。

過去兩、三年，九龍倉 （00004） 在內地沒有新增土儲，吳天海承認，內地樓市的風險回報不及香港樓市，故集團平衡風險及回報後，在內地投地時出價審慎，結果贏不到地皮，「內地樓市調控仍然緊張，令發展商風險增加，預期市場暫時不會有太大改變」。

他稱，內地對於售樓價格有嚴格控制，售價要比市價比，故取得售樓許可及賣樓不是問題，但售價受控，令集團邊際利潤受損。

新世界鄭志剛指K11中港銷售額均理想，詳見【下一頁】

投資物業方面，吳天海指，內地過去大半年市場走勢呈兩極化，高端消費市場相當暢盛，主要與內地消費者未能出國旅遊及購物有關。今年首兩個月，內地較成熟的商場如成都、大連及重慶商場，銷售額有50%至60%增長，至於開業不久的商場，銷售額更增加接近一倍。

他續指，酒店表現也呈兩極化，尼依格羅（Niccolo）品牌酒店的表現，較馬哥羅品牌更佳。不過，基於去年底內地有零星疫症個案，故12月至1月酒店入住表現較前幾月略增，但近月已有好轉。

相關文章：【業績│地產股】陳啟宗料恒隆今年業績由內地租金收入升幅去維持　內地擁7個五星級商場

相關文章：【大行報告】摩通：若首兩個月的銷售速度維持　內房股今年銷售料勝預期

 

編輯：陳韻妍

港股 九龍倉集團（00004） 酒店 商場 吳天海 大連 香港 成都 重慶
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