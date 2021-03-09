【ET講股通】孫運喜：未脫危險期 同場加映答股環節 （立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股是日表現反覆，好友尾市衝刺，恒指全日反彈232點，收報28773點，大市成交2,759億元。友邦 （01299） 升4.3%，港交所 （00388） 跌2.3%。一如早前所料，恒指考驗前浪底支持後反彈，惟短綫難言脫險。

單看債滙，港股形勢有一定好轉。美10年債息最新報1.5489厘，較高位1.62厘稍為回落，有機會出現小雙頂，惟未確認升勢已完。美滙高位回軟，最新報92.1，陰陽燭現「淡友反攻」形態，稍有利新興市場股市。

債滙形勢好轉 惟股市隱憂重重

惟看股市，則未脫危險期。市傳國家隊入市，刺激港股低位反彈，上證指數即市跌幅亦一度大為收窄，惟收市仍跌1.8%，反映A股市底偏弱。技術走勢上，上證昨天失守100天綫後，今日一度失守前浪底支持，不排除反覆下試200天綫及250天綫。

美股方面，道指走勢強勁，惟納指表現糟糕，失守頭肩頂頸綫，量度跌幅目標約12000點水平，不利香港新經濟股表現。恒指科技即市一度失守200天綫，國企指數仍曾失守100天綫。

恒指方面，在兩個重要支持位間出現「身懷六甲」待變信號，短綫不排除反彈至保歷加通道中軸水平，惟能否重拾升勢，則言之尚早。

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