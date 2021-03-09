【大行報告】憧憬訪澳門旅客人數回復正常　瑞銀點名看好呢3隻濠賭股

瑞銀發表研究報告，指澳門過去一星期每日平均博彩收入為約2.57億元（澳門元，下同），接近2月份受惠農曆年假帶動的每日2.61億元水平，該行考慮到北京舉行兩會因素，認為月內復甦勢頭不俗，對行業而言是好開始。

瑞銀指，每日訪澳門旅客人數也有所恢復，截至目前每日平均人次為2.1萬，較上月約1.6萬人明顯增加。不過，瑞銀指澳門當局於兩會期間只重申對疫情防控及經濟多元發展的方針，未有提及通關消息。

瑞銀又指，早前市傳賭牌或未能於明年中到期前完成修法及釐定重新投牌的機制，因此現有賭牌期限可能順延，但有消息人士指由於內地政府反賭博，博彩公司今後應會將焦點放在非博彩業務。

該行預期，憧憬澳門出入境正常化及市況復甦下，點名看好金沙中國（01928） 、永利澳門（01128）及新濠國際（00200），對上述公司均予「買入」評級，目標價分別是44.3元、17.4元及21.6元。

瑞銀對濠賭股投資評級及目標價：

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記者﹕郭秀慧